Пузатий троль, жаба і рожевий фламінго: найдивніші національні костюми учасниць Міс Всесвіт 2026. Фото

21 листопада на конкурсі Міс Всесвіт 2026 відбувся традиційний показ національних костюмів, під час якого учасниці продемонстрували вбрання, присвячені культурі, історії та особливостям своїх країн. Деякі представниці обрали доволі неординарні концепції: на сцені з'явилися пузатий троль, золота жаба, рожевий фламінго та навіть образ, натхненний знаменитою картиною Вінсента ван Гога.

Показ відбувся в Колізеї Пуерто-Рико, а Україну на міжнародній сцені представляла Анна Ніконова. OBOZ.UA зібрав найоригінальніші та найдивніші образи учасниць.

Норвегія – казковий троль

Представниця Норвегії Абелоне Смедсруд вирішила буквально втілити образ казкового троля. Вона вийшла на сцену в об'ємному коричневому костюмі з великим животом, характерними рисами обличчя та яскравими деталями.

Норвегія – казковий троль. Джерело: instagram.com/missuniverse

Коста-Рика – золота жаба

Марія Леа Акоста з Коста-Рики представила костюм золотої жаби достатку, яка ніби сиділа на лататті та обіймала саму модель.

Коста-Рика – золота жаба. Джерело: instagram.com/missuniverse

Мексика – рожевий фламінго

Представниця Мексики Марія Гвадалупе Варгас Наранхо обрала образ рожевого фламінго. Костюм повністю оздобили пір'ям, а його головною особливістю стали дві голови птаха.

Мексика – рожевий фламінго. Джерело: instagram.com/missuniverse

Танзанія – підкорювачка леопардів

Учасниця з Танзанії Квін Елізабет Макуне вийшла на сцену в костюмі з леопардовим принтом. Образ доповнили масивним круглим декоративним головами за спиною, фігурками хижаків, бісерним оздобленням і великим головним убором.

Танзанія – підкорювачка леопардів. Джерело: instagram.com/missuniverse

Панама – з папугами на плечах

Представниця Панами Габріела Лінет Гонсалес дель Вальє продемонструвала костюм "Богиня Панами – Зелене золото". Напівпрозоре вбрання прикрасили тропічним листям та метеликами, а на плечах конкурсантки розмістили двох червоних папуг з розправленими крилами.

Панама – з папугами на плечах. Джерело: instagram.com/missuniverse

Нідерланди – надбання ван Гога

Костюм Мелісси Боттеми створили за мотивами картини Вінсента ван Гога "Зоряна ніч". На вбранні відтворили характерні закручені хмари з полотна.

Нідерланди – надбання ван Гога. Джерело: instagram.com/missuniverse

Гондурас – "Дощ риб"

Луїса Пінеда представила костюм, присвячений незвичайному місцевому природному явищу "Дощ риб". Воно поєднувало блакитні та білі спіральні елементи, золотисті деталі і плетені кошики з рибою.

Гондурас – "Дощ риб". Джерело: instagram.com/missuniverse

Кюрасао – заквітчані ворота

Представниця Кюрасао присвятила свій національний костюм місцевому Національному архіву. Однією з найпомітніших деталей стали декоративні ворота з написом Archivo Nashonal, які відтворювали архітектурний мотив установи.

Кюрасао – заквітчані ворота. Джерело: instagram.com/missuniverse

Пуерто-Рико – мімоза

Учасниця з країни-господарки конкурсу Дженніфер Баррето вийшла на сцену в костюмі "Moriviví: Відродження Борінкано". Зелений образ прикрасили рожевими та бузковими квітами, а шість великих гілок із листям могли розкриватися та закриватися, імітуючи рух мімози сором'язливої.

Пуерто-Рико – мімоза. Джерело: instagram.com/missuniverse

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Україну на показі представила Анна Ніконова в костюмі "Золота пектораль". На відміну від химерних образів інших конкурсанток, українське вбрання мало глибокий історичний і символічний задум. Його центральним елементом стала переосмислена скіфська пектораль, яку створили як символічну мапу України. Морські мотиви уособлюють Південь і український Крим, пшениця, коні та квіти символізують родючість і життєву силу землі, а дерева й фігурки тварин відсилають до природи Півночі.