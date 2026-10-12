Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст: покійний Сосєдов заявляв, що вона "важко хворіє"

Російська співачка Алла Пугачова, яка після виїзду з РФ оселилася на Кіпрі, а згодом переселилася до Ізраїлю, потрапила на рідкісне фото в повний зріст. 77-річна артистка змінила зачіску, зібравши довге світле волосся у високий хвіст, а її худорляві ноги привернули ледь не найбільшу увагу на новому знімку.

Фотографію, яку оприлюднили в Instagram, зробили в Лімасолі (Кіпр). Пугачова позувала поруч із чоловіком Максимом Галкіним і жінкою, яка тримала на руках пухнастого собаку. Для виходу співачка обрала білу футболку, короткі чорні шорти, чорно-білий жакет у клітинку та білі кросівки.

Пугачова 10 років тому і зараз

Зовнішність артистки раніше коментував російський музичний критик-путініст Сергій Сосєдов, який помер 23 вересня. У серпні він припускав, що різке схуднення Пугачової може бути пов'язане з онкологічним захворюванням. Однак жодних підтверджень такого діагнозу немає.

Приводом для заяв Сосєдова стала тодішня поява співачки на закритті музичного фестивалю Laima Rendezvous Jurmala в Юрмалі. Тоді Пугачова вийшла до публіки в жакеті, мініспідниці та береті з чорною вуаллю. Пропагандист звернув увагу на її худорлявість і зміни в рисах обличчя.

"Ми бачимо хворе обличчя, загострені риси – ніс, підборіддя. Це не невдала пластична операція, а хвороба. Мені здається, що в неї онкологія, вона, можливо, проходить курс хіміотерапії, і волосся, до речі, вже немає. Пугачова ніколи не була такою худою. Я, коли побачив ці кадри, злякався. Людина явно хвора. У Юрмалі вона справді виглядає безпорадною", – заявляв Сосєдов.

Як змінилася Пугачова. Джерело: instagram.com/alla_orfey

Зокрема, він засумнівався, що Пугачова зможе повернутися до концертної діяльності. Сама співачка раніше говорила, що готова знову вийти на сцену, коли відчує, що для цього настав відповідний час.

Раніше OBOZ.UA писав, що Галкін показав свіже відео з 77-річною Пугачовою без фільтрів.