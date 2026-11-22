Принц Гаррі розчулив мережу благородним жестом під час зустрічі з ветераном війни в Україні. Фото

Принц Гаррі під час своєї четвертої поїздки до України показав, як іноді один жест може сказати більше за слова. Під час зустрічі з українськими ветеранами герцог Сассекський опустився на одне коліно перед одним із них, щоб не розмовляти згори вниз, а бути на одному рівні зі співрозмовником.

Цей момент зафіксували на фото, яке викликало хвилю схвальних реакцій у Threads. Автор допису звернув увагу саме на його поведінку під час розмови з українським захисником.

Принц Гаррі заради ветерана... Розгорнути

"Принц Гаррі став на коліно, щоб бути на одному рівні з воїном", – коротко написав він.

У коментарях користувачі нагадали, що молодший син короля Чарльза III і сам має військовий досвід, тому добре розуміє, що означає служба. Зокрема, одна з дописувачок наголосила, що в цьому жесті поєдналися виховання принца та його особистий досвід війни.

Цей момент зафіксували на фото. Джерело: скриншот

"Гаррі сам служив в армії й добре розуміє, що означає повага до військових. У цьому жесті видно і його досвід, і виховання. Він став на коліно, щоб говорити з українським ветераном очі в очі. І мені хочеться, щоб ті, чия робота – підтримувати ветеранів, з повагою говорили і з ними, і про них. Героям Слава! Гаррі – краш", – написала блогерка Саба Мусіна.

Інші також відзначили, що принц провів у британській армії десять років і двічі вирушав у бойові відрядження до Афганістану. Перша служба тривала у 2007–2008 роках, друга – у 2012–2013-му.

Принц Гаррі під час своєї че... Розгорнути

У коментарях також зауважували:

"Бо в принца Гаррі є гарна освіта, відповідне виховання і досвід 10 років служби в армії Об'єднаного Королівства".

"Він виховання і освіту має правильну".

"Британська аристократія – це справжня еліта. Вона має ресурси і програму розвитку країни".

"Гаррі завжди був адекватом, сам був поряд з військовими не один день. Повага йому".

"Він двічі в Афганістані був, знає, що таке війна".

Коментарі українців. Джерело: скриншот

Коментарі українців. Джерело: скриншот

Нагадаємо, фотографія з ветераном з'явилася після четвертого приїзду герцога Сассекського до України. У листопаді 2026 року він відвідав Львів, де взяв участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma. Захід відбувся 13–14 листопада у Superhumans Center.

Коментарі українців. Джерело: скриншот

Коментарі українців. Джерело: скриншот

Під час виступу принц подякував українським медикам за їхню роботу та звернув увагу на те, як змінилася роль України в міжнародній медичній спільноті. За його словами, тепер іноземні фахівці приїжджають сюди не лише ділитися досвідом, а й переймати знання українських команд, які працюють із наслідками війни.

Окрім конференції, Гаррі відвідав Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові, де підтримав українських військових під час змагань із регбі на кріслах колісних.

Герцог Сассекський вчетверте... Джерело: instagram.com/chrisbaronsmith Розгорнути

Раніше герцог також несподівано завітав до Театру Ветеранів, де поспілкувався з його учасниками перед виставою "Енеїда". Тоді він потиснув руку ветерану та військовослужбовцю Сил територіальної оборони ЗСУ Артему Морозу, подякував йому за службу й запропонував зробити спільне фото.

Як повідомяв OBOZ.UA, принц Гаррі, який довго жив у США, розкрив справжню позицію американців щодо України та кинув камінь в город Дональда Трампа.