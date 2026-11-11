Принц Джордж успадкував художній талант матері та короля Чарльза III: це довів його новий малюнок. Фото

13-річний принц Джордж продемонстрував вражаючий художній талант, який успадкував від своєї мами Кейт Міддлтон та дідуся, короля Чарльза III. Він зобразив на папері яскравого птаха – рибалочку блакитного, відтворивши найменші деталі: від текстури пір'я до плавного переходу кольорів.

Приголомшливий малюнок з'явився на сторінках нового випуску журналу Country Life, запрошеним редактором якого став принц Вільям. Як підкреслює People, роботу над ілюстрацією принц Джордж закінчив ще в 12 років.

Принц Джордж вражаюче зобразив птаха. Джерело: Kensington Palace

Варто зазначити, що це не перший випадок, коли молода королівська особа підтверджує те, що успадкувала хист до мистецтва від родичів. У 2025 році Кейт Міддлтон показала світлини малюнків трьох своїх дітей, однак увагу мережі найбільше привернула робота принца Джорджа. Чорним олівцем він вправно передав образ мами, яка сиділа в кріслі.

Художній талант принца Джорд... Джерело: x.com/KensingtonRoyal Розгорнути

А от у 2022 році принц та принцеса Уельські поставили в центр уваги художній талант свого сина, опублікувавши його малюнок оленя перед Різдом. Тоді автор фотографії, якою надихався принц Джордж, високо оцінив його роботу, зауваживши: "У нього, безумовно, є талант. Він відчуває форму та колір".

Принц і принцеса Уельські по... Джерело: x.com/KensingtonRoyal Розгорнути

Зауважимо, що своїми ілюстраціями громадськість неодноразово дивувала й Кейт Міддлтон. Найпам'ятнішою була ситуація 2021 року, коли принцеса Уельська надіслала листа до Шотландії, розмістивши на ньому ескіз міста Сент-Ендрюс. Саме там вона здобула ступінь з історії мистецтва та познайомилася із майбутнім чоловіком.

Кейт Міддлтон чудово малює. Джерело: instagram.com/princeandprincessofwales

Зі свого боку Чарльз III більшу частину дорослого життя захоплюється акварельним живописом. У своїх роботах король любить зображати засніжені краєвиди курорту Клостерс чи околиці королівської резиденції Балморал у Шотландії.

Чарльз III створює картини аквареллю. Джерело: instagram.com/artist

Раніше OBOZ.UA розповів, що в мережі помітили разючу схожість принца Джорджа із батьком Вільямом.