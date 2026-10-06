Провокаційна сукня Тіни Кароль за 157 000 грн вразила фанатів: який вигляд має образ, який тримався на мотузках. Фото
Тіна Кароль вийшла на сцену в ефектній сукні.
Джерело: instagram.com/tina_karol
Українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників новим концертним образом. 41-річна зірка вийшла на сцену в Чернівцях у провокаційній леопардовій сукні Iman, яка трималася на мотузках, від вітчизняного бренду BALYKINA.
Вартість аутфіту Кароль із нової колекції компанії осінь-зима 2026/2027 становить 157 500 гривень. Світлинами в ефектному образі артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram.
Тіна Кароль вразила фанатів...
Джерело: instagram.com/tina_karol
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Співачка вийшла на сцену в п...
Джерело: instagram.com/tina_karol
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Вбрання знаменитості є своєрідним переосмисленням корсету в форматі вечірньої сукні. Вставки з леопардових паєток та крижаного блакитного крепу чергуються по всій довжині аутфіту, а металеві люверси зі шнурівкою з'єднують їх, формуючи витончений силует. На нижній частині фактурна сукня плавно переходить у м'які шари, що підкреслюють кожен рух.
Кароль вийшла на сцену в сукні від BALYKINA.
Джерело: Скриншот
Сміливий образ Тіна Кароль доповнила коричневими чоботами з гострим мисом та шнурівкою. Співачка зробила ефектні голлівудські локони, а в макіяжі зосередилася на нюдових відтінках.
Сукня підкреслила фігуру зірки.
Джерело: instagram.com/tina_karol
Зовнішній вигляд знаменитості справив неабияке враження на її фанатів, тож вони зовсім не скупилися на компліменти в коментарях під публікацією:
"Яка красива сукня! Ви маєте просто чудовий вигляд!".
"Образ вау".
"Дуже пасує Тіні ця сукня".
"Дуже гарна. Гаряча жіночка холодним осіннім вечором".
"Яка розкішна сукня і як вона пасує вам!"
Співачку засипали компліментами.
Джерело: Скриншот
Раніше OBOZ.UA розповів, що Тіна Кароль розкрила головний секрет своєї краси і чому він впливає не лише на зовнішність.
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