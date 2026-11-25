"Провалюй звідси!" Російський телеканал вистежив Аллу Пугачову на Кіпрі, щоб довести її "розлучення", але спалився на брехні

Російський пропагандистський телеканал НТВ відправив знімальну групу на Кіпр, де живе Алла Пугачова з Максимом Галкіним, щоб довести, нібито подружжя більше не живе разом. Журналісти вистежували співачку біля її будинку, намагалися з'ясувати, хто її супроводжує, та навіть звинуватили її оточення у виконанні "ідеологічних завдань".

Однак фінал сюжету обернувся проти самих пропагандистів: на кадрах росіянка зустріла Пугачову разом із чоловіком та дітьми, які разом йшли до спільного помешкання. На абсурдність розслідування звернула увагу ведуча російського анти-путінського телеканалу "Дождь". Вона детально розібрала сюжет програми НТВ "Скандали. Інтриги. Розслідування" та показала, як автори намагалися маніпулювати фактами, але зрештою самі спростували власну версію.

Пугачова проводила багато часу з охороною. Джерело: скриншот з відео

Сам сюжет НТВ розпочинався з образливих висловлювань на адресу подружжя. Зокрема, ведучий назвав Галкіна "втікачем-іноагентом", який нібито забрав за кордон "інородну артистку СРСР". А закадровий голос описував Пугачову як жінку, у якій уже складно впізнати колишню Примадонну.

Згодом знімальна група заявила, що побачила співачку на вулицях Лімасола в супроводі невідомого чоловіка. Його нібито впізнав місцевий таксист, який назвав супутника артистки Крузином. У НТВ зробили висновок, що він тепер не лише водій Пугачової, а й "головна опора зірки, яка згасає".

Тоді ведуча "Дождя" заступилася за Пугачову, зазначивши, що не розуміє постійних спроб російських медіа принизити артистку.

Знімальна група заявила, що... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

"Вона ж хіба не має чудовий вигляд, як на свої роки? Вона просто має чудовий вигляд, до того ж прекрасно одягнена. Мені здається, вона вперше по-справжньому щаслива. Принаймні в інтерв'ю Катерини Гордєєвої я вперше у своєму житті побачила Аллу Борисівну справді щасливою", – сказала ведуча.

Утім, головною метою "розслідування" НТВ було довести, що Пугачова нібито живе окремо від Галкіна. Для цього автори сюжету показували кадри з чоловіком артистки, який проводить час з іншими людьми, зокрема з організаторкою концертів Іриною Заграничною з Одеси. Закадровий голос натякав на можливі особисті стосунки між ними, хоча водночас визнавав, що жінка займається організацією виступів та заходів за участю гумориста.

Знімальна група заявила, що... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

Ведуча "Дождя" зауважила, що майже весь сюжет журналісти присвятили спробам довести відсутність спільного життя подружжя. Однак найцікавіше сталося наприкінці, коли знімальна група НТВ підстерегла Пугачову біля її будинку.

Там журналісти почали знімати людей з оточення артистки та називати їх "ідеологічно підготовленими бійцями". Один із них кричав росіянам із камерами: "Навіщо ти нас знімаєш? Провалюй звідси!"

Також вони спробували поставити співачці запитання про те, чи не тягне її назад до Росії. Однак почула від Примадонни, що вона не дає інтерв'ю, а під час конфлікту телефон знімальної групи вибили з рук.

Минулоріч від артистів прозв... Джерело: Скриншот Розгорнути

Іронія ситуації полягала в тому, що після всіх звинувачень і припущень самі ж кадри НТВ продемонстрували Пугачову та Галкіна разом із дітьми. Родина спокійно поверталася до спільного будинку, що прямо суперечило основній версії "розслідування".

"Тобто варто було отримати візу на Кіпр, щоб розповідати, що Галкін із Пугачовою не живуть разом, а потім раптом зняти їх разом із дітьми, розслаблених і щасливих, коли вони заходять до спільного будинку. Буває ж таке?" – іронізувала журналістка.

Самі ж кадри НТВ продемонстр... Джерело: скриншот з відео Розгорнути

Зрештою журналістка підсумувала, щокоманда НТВ власними руками зруйнувала головну тезу свого "розслідування", адже показали Пугачову та Галкіна разом у сімейній атмосфері.

"Як же вправно журналісти НТВ спростували власну тезу! Тепер ми всі знаємо, що Максим і Алла живуть разом і в них усе чудово. Дякую вам за це, дорогі мої. Тобто ні, дешеві клоуни з НТВ", – завершила вона.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Алла Пугачова з новою зачіскою засвітилася на рідкісному фото в повний зріст.