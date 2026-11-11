Потап виправдав Каменських за "дурну" історію про кисту та розкрив, що вирізали зі скандального інтервʼю

Репер-втікач Потап публічно прокоментував скандальну історію своєї дружини Насті Каменських про кисту, яка нібито виникла в неї через перехід на українську мову. За його словами, її розповідь про проблеми зі здоров'ям суттєво скоротили під час монтажу інтерв'ю російській журналістці, через що слова співачки нібито спотворили.

Свою версію скандалу репер виклав у відео в Instagram. Нагадаємо, в інтерв'ю Катерині Гордєєвій співачка розповіла, що під час україномовного періоду в неї нібито виникло утворення, вона втратила голос і була змушена переносити концерти. Після цього артистка звернулася до психолога, який, за її словами, порадив повернутися до російської мови, оскільки тіло нібито її не сприймало.

Потап взявся виправдовувати Каменських. Джерело: скриншот

Тепер Потап запевняє, що в інтерв'ю вирізали важливу частину розповіді Каменських. Мовляв, вона говорила не про безпосередній зв'язок між українською мовою та появою кисти, а про сукупність переживань через війну, панічні атаки та проблеми в родині.

"Якщо ви уважно подивитеся уривок про кисту, то побачите "склейку", де її історію скоротили. Настя зовсім не говорила, що через українську мову в неї виникла киста і психолог попросив повернутися до російської, бо киста з'явилася через українську. Ні, звичайно, про таку дурницю не йшлося. Розповідь була набагато довшою", – запевнив репер.

За його словами, саме переживання через повномасштабну війну, стан рідних та панічні атаки стали причиною проблем зі здоров'ям співачки. Психолог же був лише одним із фахівців, до яких вона зверталася. До цього Каменських нібито консультували профільні лікарі, які займалися проблемами з горлом, а також хірурги.

Каменських оскандалилася зая... Джерело: Скриншот Розгорнути

"І ось цю історію беруть, складають докупи – і як її подають? "У Насті через українську мову виникла кіста, вона повернулася до російської". Звичайно, у такому варіанті Настя хто? Настя – кіста. І якщо ми сформуємо свою думку про неї на основі цієї короткої фрази, то, звісно, вона повна дурепа", – додав Потап.

Репер також пояснив, чому, на його думку, Каменських не вдалося донести свою позицію. Він стверджує, що дружина дуже швидко говорить, перескакує між темами та часто не договорює думки до кінця. Через це, мовляв, її слова можуть звучати зовсім не так, як вона задумувала.

"У неї думки в голові рухаються швидше, ніж вона встигає висловити їх словами. Вона перескакує з теми на тему, швидко змінює розмову. Через це сенс скорочується", – пояснив Потап.

Потап і Каменських висміювал... Джерело: скриншоти Розгорнути

Він також спробував пояснити неоднозначні висловлювання дружини її характером і надмірною емоційністю.

Потап назвав Каменських "особливою людиною" і скинув її манеру спілкування на життя за кордоном. За його словами, співачка виросла в Італії тому її темперамент може здаватися надто емоційним більш стриманим людям.

"Більш спокійним слов'янським людям вона може здаватися трохи надмірною, ніби переходить межу. Через це складається враження, що вона злиться, кричить або поводиться погано. Але це хибна реакція. Насправді Настя дуже тонка, вразлива, ніжна та добра дівчина, абсолютно не вміюча брехати", – заявив продюсер.

Потап назвав Каменських "особливою людиною". Джерело: Instagram Потапа

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що кум Насті Каменських прямо заявив, що не вірить у пояснення, що через перехід на українську мову в неї нібито "вилізла киста". На його думку, за дивною заявою артистки може стояти її чоловік Потап, який нібито намагається повернути інтерес російськомовної аудиторії та заробити на старому репертуарі.