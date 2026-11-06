Померла заслужена артистка України, слава про яку лунала далеко за кордоном

4 листопада у віці 64 років відійшла у вічність заслужена артистка України та учасниця гурту "Росинка" Ольга Черсак. Більшу частину свого життя вона присвятила музиці, а також віддано передавала професійні знання молоді, працюючи доценткою кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Трагічну звістку повідомили на офіційному сайті навчального закладу. Про причини смерті Ольги Черсак там вирішили публічно не говорити.

Ольга Черсак відійшла у вічність в 64 роки. Джерело: facebook.com/olga.chersak

"Понад чотири десятиліття її життя було нерозривно пов'язане з університетом, музикою та педагогікою. Вона була не лише талановитою виконавицею, а й мудрою наставницею, яка передавала студентам професійний досвід, любов до мистецтва та розуміння справжньої цінності української пісні", – йдеться в повідомленні.

Ольга Миколаївна Черсак народилася 22 травня 1962 року в селі Іванків на Тернопільщині. Із самого дитинства батьки прищеплювали артистці любов до Бога, рідної землі та української пісні, й саме ці цінності вона несла з собою протягом життя.

Працювати в Карпатському національному університеті ім. Василя Стефаника Черсак почала з 1986 року, а у 2018-му отримала посаду доцентки. Викладацьку діяльність артистка поєднувала з духовним служінням. До останніх днів життя вона співала в складі Митрополичого камерного хору "Кредо" Архікатедрального та Митрополичого собору Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську.

Більшу частину життя артистк... Джерело: facebook.com/olga.chersak Розгорнути

У творчій біографії Ольги Черсак особливе місце займав вокальний ансамбль "Росинка". До складу колективу вона доєдналася ще в студентські роки й загалом віддала йому 44 роки життя. Слава про творчість "Росинки" лунала не лише в Україні, а й далеко за кордоном.

За участі Ольги Черсак було здійснено численні фондові записи на українських телевізійних студіях та радіокомпаніях, створено телефільми та випущено музичні альбоми. Артистка ставала зіркою багатьох державних та урядових концертів.

Прощання із Ольгою Черсак відбулося 5 листопада в Будинку смутку. Поховали учасницю "Росинки" в рідному селі Іванків на Тернопільщині.

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