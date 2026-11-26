Померла "найкрасивіша жінка світу" Верушка, яка перевернула світ моди: її обожнювали фотографи, а Далі перетворював на "живу скульптуру"

У віці 87 років померла легендарна німецька супермодель Віра фон Лендорф, відома під псевдонімом Верушка. Вона була однією з найяскравіших зірок моди 1960-х, з'явилася на обкладинці американського Vogue 13 разів і стала музою фотографів Річарда Аведона, який називав її "найкрасивішою жінкою у світі", Ірвінга Пенна та Гельмута Ньютона.

Її незвичайна зовнішність і здатність перетворювати власне тіло на витвір мистецтва допомогли ще у 60-ті змінити уявлення про модельну професію. Про смерть Верушки 25 листопада повідомили у The New York Times. Супермодель пішла з життя у власному будинку в Берліні (Німеччина) в оточенні рідних і друзів.

У віці 87 років померла леге... Джерело: instagram.com/wmag Розгорнути

Зростом 195 см вона буквально височіла над колегами, а її довгі кінцівки та вміння приймати незвичайні пози давали фотографам простір для сміливих експериментів, що було чимось новим для модельної індустрії тих часів. За даними джерела, на піку популярності вона отримувала до 10 тисяч доларів за день роботи та була однією з найбільш високооплачуваних моделей світу.

На піку популярності вона от... Джерело: instagram.com/wmag Розгорнути

Особливе місце в її кар'єрі посідала співпраця з фотографом Річардом Аведоном. Він настільки захоплювався її зовнішністю та артистизмом, що одного разу заявив: "Є наслідувачки Софії Лорен, але вони не такі вправні, і кожне десятиліття відкривають нову Гарбо, але є і завжди буде лише одна Верушка".

Особливе місце в її кар'єрі... Джерело: instagram.com/wmag Розгорнути

Модель також мала близькі творчі стосунки з тодішньою головною редакторкою американського Vogue Діаною Вріланд. Верушка не просто позувала перед камерою, а й сама пропонувала концепції фотосесій, які згодом втілювали на сторінках журналу.

Модель мала близькі творчі с... Джерело: instagram.com/voguemagazine Розгорнути

Не менш незвичайними були її експерименти з художниками. Зокрема, сюрреаліст Сальвадор Далі вкривав тіло моделі кремом для гоління, перетворюючи її на "живу скульптуру". В інших фотопроєктах Верушка з'являлася оголеною з розписаним фарбами тілом або в химерних конструкціях із дроту. Вона сприймала модельну роботу як різновид акторства та мистецького самовираження.

Сальвадор Далі вкривав тіло... Джерело: Facebook/FASHION&MODELS 1930s-1980s Розгорнути

"Я трансформую себе. Моє тіло – це мій інструмент, і з ним я працюю", – пояснювала вона в інтерв'ю The New York Times у 1996 році.

Світову впізнаваність їй принесла не лише мода. У 1966 році Верушка зіграла саму себе у фільмі італійського режисера Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення". Її коротка сцена з фотографом, якого зіграв Девід Геммінгс, стала однією з найвідоміших у стрічці, а кадр із фотосесії увійшов до числа культових образів кінематографа 1960-х.

Верушка не просто позувала п... Джерело: instagram.com/wmag Розгорнути

Однак за ефектною зовнішністю та успішною кар'єрою стояла непроста історія. Верушка народилася 14 травня 1939 року в Кенігсберзі, тодішній Східній Пруссії. Вона походила з аристократичної родини, а її батько був учасником змови проти Адольфа Гітлера 1944 року. Після провалу замаху чоловіка стратили, а його дружину заарештували. Маленьку Віру разом із сестрами відправили до концентраційного табору.

Верушка не просто позувала п... Джерело: instagram.com/voguemagazine Розгорнути

Після завершення Другої світової війни родина втратила маєток і деякий час жила в таборах для біженців. Згодом Віра оселилася в Гамбурзі, а 1959 року вирушила до Флоренції вивчати мистецтво. Саме там фотограф Уго Мулас помітив високу дівчину та запропонував їй спробувати себе в моделінгу.

Світову впізнаваність їй при... Розгорнути

Спочатку незвичайний зріст заважав їй отримати роботу, однак згодом саме ця особливість стала її візитівкою. До середини 1960-х Верушка вже працювала з найвідомішими фотографами світу, а її знімки з'являлися на сотнях обкладинок. За деякими підрахунками, загалом вона прикрасила близько 800 журнальних обкладинок.

За ефектною зовнішністю та у... Джерело: instagram.com/voguemagazine Розгорнути

Утім, у середині 1970-х модель вирішила залишити індустрію. Однією з причин став конфлікт із новою редакторкою американського Vogue Грейс Мірабелло, яка наполягала, щоб Верушка коротко підстригла волосся. Модель не захотіла поступатися власним баченням образу та припинила співпрацю з журналом, а 1975 року фактично завершила модельну кар'єру.

Однак вона не покинула мистецтво, зокрема бодіарт. Разом із художником Гольгером Трюльшем Верушка створювала роботи, у яких розписане тіло зливалося з навколишнім середовищем: камінням, деревами, стінами та іншими поверхнями. Вона також знімалася в артхаусному кіно та з'явилася в невеликій ролі у фільмі про Джеймса Бонда "Казино Рояль" 2006 року.

Спочатку незвичайний зріст з... Джерело: instagram.com/wmag Розгорнути

Цікаво, що у 1994 році вона повернулася на подіум для Chanel, а згодом знімалася для модних проєктів Acne Studios.

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