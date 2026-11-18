Помер заслужений діяч мистецтв України, який грав разом із Володимиром Івасюком і прославляв рідний край за кордоном

На 79-му році життя помер заслужений діяч мистецтв України Остап Савчук. Велику частину своєї професійної діяльності він поклав на розвиток культури Буковини, яку представляв далеко за кордоном, а також передавав професійні знання наступним поколінням.

Про відхід Остапа Савчука в засвіти повідомили на Facebook-сторінці Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації. Там наголосили, що він став прикладом відданого служіння мистецтву нашої Батьківщини.

Остап Савчук помер на 79-му році життя. Джерело: Facebook управління культури Чернівецької ОДА

"Остап Васильович Савчук залишив по собі не лише вагому мистецьку спадщину, а й добру пам’ять про себе як про талановитого митця, мудрого організатора, патріота України та людину, яка щиро вболівала за розвиток національної культури. Його життя і творчість стали прикладом відданого служіння українському мистецтву, а ім’я назавжди залишиться вписаним в історію культурного життя Буковини", – йдеться у повідомленні.

Остап Савчук народився 24 лютого 1947 року в Кіцмані Чернівецької області. Митець закінчив місцеву дитячу музичну школу, а вищу освіту здобував у Чернівецькому державному музичному училищі та Київському державному інституті культури імені О. Корнійчука.

Свою трудову діяльність Савчук розпочав у 1960-х. Він працював викладачем народних інструментів у Чернівецькій дитячій музичній школі, потім став методистом-диригентом обласного Будинку художньої самодіяльності профспілок. У період з 1976 по 1987 роки митець обіймав посаду директора Палацу культури Чернівецького виробничого об'єднання "Восход". Пізніше Остап Савчук очолював управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації, а згодом став художнім керівником філармонії.

Митець зробив вагомий внесок... Джерело: logos-ukraine Розгорнути

Свого часу митець грав в ансамблі скрипалів разом із легендарним Володимиром Івасюком, оркестрах народних та духових інструментів. Остап Савчук створив сценарії для численних концертів та творчих вечорів. Окрім того, він стояв за творчими звітами майстрів і художніх колективів Чернівецької області на сцені Національного Палацу мистецтв "Україна".

У центр уваги митець завжди ставив культуру Буковини. Він представляв її в Україні, Молдові, Польщі, Румунії, Росії та Угорщині. За вагомий вклад у розвиток культурного середовища Остапа Савчука було удостоєно почесних нагород, серед яких орден Дружби народів, орден "За заслуги" ІІІ ступеня, обласна літературно-мистецька премія імені Сидора Воробкевича, медаль "Будівничий України" Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка та інших.

Остап Савчук мав багато нагород. Джерело: Сайт Чернівецької обласної ради

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