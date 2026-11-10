Помер "один із найкращих українських поетів", який не гнався за нагородами та залишив колосальний творчий спадок

На 93-му році життя помер український письменник і драматург Йосип Струцюк. Поет присвятив творчості понад пів століття, написав десятки книжок, збирав народні пісні та створював кінофільми. Але митець не прагнув гучної слави й не гнався за літературними регаліями.

Про смерть Йосипа Струцюка повідомили в Департаменті культури Луцької міської ради. А у Волинській обласній організації Національної спілки письменників України зазначили, що похорон відбувся 9 листопада на місцевому луцькому кладовищі після заупокійного богослужіння.

Причину смерті й обставини,... Джерело: facebook.com/lutskculture Розгорнути

Причину смерті й обставини, за яких він пішов із життя, у повідомленнях не уточнили.

Йосип Струцюк залишив по собі значний творчий спадок – понад 50 книжок, а його внесок в українську літературу високо цінували колеги. Зокрема, композитор Анатолій Кос-Анатольський називав його "одним із найкращих наших поетів", а Ліна Костенко відзначала чесність та самобутність його творчості.

Йосип Струцюк залишив по соб... Джерело: Facebook/Волинська організація Національної спілки письменників України Розгорнути

Митець народився 17 липня 1934 року в селі Стрільці на Холмщині. У дитинстві разом із батьками пережив примусове виселення, а 1946 року родина переїхала на Волинь. Струцюк навчався в Луцькому педагогічному інституті, працював у музеї-садибі Лесі Українки та Волинському краєзнавчому музеї, був журналістом і редактором, а також керував аматорською кіностудією "Джерела".

Перші поезії письменника надрукували 1956 року, а дебютна збірка "Освідчення" вийшла 1965-го. У своїх творах він неодноразово звертався до батьківщини, зокрема зберігав пам'ять про примусове переселення українців. Також Струцюк збирав народні пісні Холмщини та Підляшшя, співпрацював із композиторами Анатолієм Кос-Анатольським, Олександром Білашем та Анатолієм Пашкевичем.

Перші поезії письменника над... Джерело: facebook.com/strucjuk Розгорнути

Попри численні відзнаки, письменник не прагнув нагород і публічного визнання. Як згадувала письменниця Валентина Штинько, він був "далекий від суєтності буднів, погоні за регаліями й нагородами, епатажності літературних тусовок".

Однак поет все ж таки мав чимало нгород. Серед відзнак Струцюка – літературно-мистецька премія імені Агатангела Кримського, премії "Благовіст", імені Григорія Сковороди та імені Пантелеймона Куліша. У 2011 році йому присвоїли звання почесного громадянина Луцька.

Поет мав чимало нгород. Джерело: facebook.com/strucjuk

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