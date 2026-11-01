Похресниці Путіна Собчак заборонили в'їзд до Латвії: вона нагадала, скільки грошей росіяни вклали в "убогу" країну

Російській журналістці, похресниці диктатора Володимира Путіна Ксенії Собчак та її чоловіку, театральному режисеру Костянтину Богомолову, заборонили в'їзд до Латвії на невизначений термін. У відповідь телеведуча обурилася рішенням місцевої влади й заявила, що країна мала б подякувати росіянам за гроші, які вони нібито роками вкладали в її економіку, шоу-бізнес і культурні проєкти.

Про запровадження обмежень 1 листопада повідомила в соцмережі X міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже. Вона написала, що внесла громадян РФ Ксенію Собчак, яка, окрім російського, також має паспорт Ізраїлю) і Костянтина Богомолова до списку осіб, небажаних для країни.

Собчак і її чоловіку заборон... Джерело: скриншот Розгорнути

Ба більше, ця заборона на в'їзд діятиме безстроково.

"Відповідно до пункту 3 статті 104 Закону про імміграцію я включила громадян Російської Федерації Ксенію Собчак та Костянтина Богомолова до списку осіб, небажаних для Латвії, і заборонила їм в'їзд до Латвії на невизначений термін", – повідомила очільниця МЗС.

Сама Собчак відреагувала на рішення у своєму Telegram-каналі. Похресниця Путіна заявила, що їй нібито байдуже до заборони, оскільки вона давно не відвідує Латвію. Водночас росіянка зажадала пояснень від місцевої влади, адже конкретних причин обмеження їй не повідомили.

"Мені, як би, байдуже, я вже давно до Латвії не їжджу, але можна якесь обґрунтування пред'явити? Чи просто призначають когось єврокомісаром – і можна просто кенселити будь-яку людину за "не подобається"? Чи МЗС Латвії обґрунтування не треба?" – обурилася вона.

Похресниця Путіна заявила, щ... Джерело: Скриншот Розгорнути

Однак найбільше Собчак обурило не саме рішення, а те, що латвійська влада, на її думку, не оцінила фінансового внеску росіян у розвиток країни. Журналістка пригадала організовані ними заходи, вистави, кінозйомки та концерти, заявивши, що завдяки цьому місцева економіка отримувала гроші.

"Замість подяки росіянам за те, що вони роками вкладали гроші, підтримували економіку Прибалтики, залучали зірок, підживлювали своїми енергіями й грошима убогий шоу-бізнес, організовували івенти в цьому нещасному й малопридатному залі "Дзінтарі", ставили вистави та знімали кіно в цих локаціях, додаючи чимало до місцевих бюджетів, – замість подяки якась дурна демонстрація", – написала вона.

Свою промову Собчак завершила заявою, що Латвія їй більше не потрібна, а також поцікавилася, хто з росіян може стати наступним у списку небажаних осіб. Серед можливих кандидатів вона назвала журналіста Володимира Познера та колишнього головного редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова.

Свою промову Собчак завершил... Джерело: Instagram Собчак Розгорнути

Варто зазначити, що Собчак неодноразово відвідувала Латвію, зокрема приїжджала туди на відпочинок із родиною та для записів інтерв'ю. У квітні 2022 року вона розповідала, що також туди їздила.

Попри спроби позиціонувати себе як незалежну журналістку, Собчак неодноразово робила заяви, які демонстрували її лояльність до Кремля. Зокрема, у 2014 році вона називала анексію Криму "блискучою політичною комбінацією", а напередодні повномасштабного вторгнення в Україну висловлювала захоплення Володимиром Путіним, називаючи його на тлі Джо Байдена та Володимира Зеленського "зрілим, адекватним політиком".

У 2026 році в інтерв'ю Зінаїді Пронченко Собчак також заявляла, що Росія та Путін діють відповідно до національних інтересів країни, а сама РФ "повинна виграти війну".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Собчак поскаржилась на цькування її в Росії після публікації хакерами нібито її переписок.