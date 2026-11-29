Після кризи і з безсонними ночами: Катерина Тишкевич уперше показала обличчя 1-місячного сина та замилувала сімейними кадрами

Акторка Катерина Тишкевич і її чоловік, актор Валентин Томусяк, відсвяткували перший місяць життя первістка Даніеля. З цієї нагоди зіркова мама опублікувала серію кадрів із першої сімейної фотосесії, на яких уперше можна роздивитися обличчя малюка.

Також артистка поділилася в Instagram подробицями материнства та зізналася, що лише тепер починає почуватися впевненіше в догляді за немовлям. За словами акторки, вона щодня помічає, як змінюється син: у нього поступово округлюються щічки, міцнішає тільце, а батьки тим часом звикають до нових обов'язків.

Артистка показала фото із сином. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Як цікаво щодня спостерігати за мікрозмінами в його обличчі й усвідомлювати, що частина цих змін відбувається буквально за безпосередньої участі твого тіла (ГВ). Як поступово наростають маленькі щічки, як міцнішає тільце і як тобі самій стає дедалі менш страшно підіймати його, мити дупку чи просовувати крихітні ручки в чоловічки", – поділилася Катерина.

Акторка не приховує, що догляд за новонародженим спочатку викликав у неї чимало хвилювань. Ба більше, її чоловік виявився сміливішим у щоденних турботах про сина. Тишкевич із гумором зізналася, що лише зараз навчилася без паніки змінювати Даніелю підгузок.

Актриса зізналася, що лише т... Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych Розгорнути

"Наш тато від самого початку був у всьому цьому сміливішим, а я ось тільки зараз навчилася без паніки вдягати нашому жучку памперс", – написала знаменитість.

Перший маленький ювілей Даніеля родина зустріла в колі близьких. Привітати хлопчика приїхали дідусь і бабуся з Одеси. Акторка розповіла, що малюк із цікавістю розглядав дідуся, а її мама привезла онукові новий одяг і гризунець.

Артистка показала фото із сином. Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Народження первістка стало для Катерини Тишкевич і Валентина Томусяка довгоочікуваною подією, однак перші тижні батьківства виявилися непростими. Нещодавно подружжя зізналося, що вже на третьому тижні після появи Даніеля між ними почали виникати сварки. Причиною стали втома, зміна звичного ритму життя та нерівномірний розподіл можливостей відпочити.

Зокрема, напруги додала поїздка Валентина Томусяка на заздалегідь заплановані гастролі. На певний час Катерина залишилася з немовлям сама, і це було для неї додатковим випробуванням.

Народження первістка стало д... Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych Розгорнути

"Коли в одного більше свободи, а інший зачинений із малюком у чотирьох стінах – це трохи тисне на всіх, і ковпак просто тече", – пояснювала акторка.

Ще однією проблемою для знаменитості став недосип. Через безсонні ночі вона почала помічати, що гірше запам'ятовує речі та вже не може бути такою багатозадачною, як раніше.

Ще однією проблемою для знам... Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych Розгорнути

Нагадаємо, 28 жовтня Катерина Тишкевич народила первістка. Хлопчика назвали Даніелем. Пологи відбулися у Вінниці шляхом планового кесаревого розтину.

Таке рішення подружжя ухвалило разом із лікарями ще під час вагітності. Через хронічний головний біль, із яким акторка бореться багато років, природні пологи могли суттєво погіршити її самопочуття та завадити доглядати за дитиною.

28 жовтня Катерина Тишкевич... Джерело: instagram.com/kateryna__tyshkevych Розгорнути

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