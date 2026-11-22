Після чуток про погіршення здоров'я: донька Брюса Вілліса показала рідкісне фото, як проводить час із невиліковно хворим актором

Донька важкохворого актора Брюса Вілліса – Таллула Вілліс поділилася рідкісним сімейним кадром із 71-річним батьком, який бореться з лобно-скроневою деменцією. На новому фото донька обіймає актора, спілкуючись з ним на гойдалці просто неба.

Знімок з'явився в Instagram невдовзі після того, як дівчина публічно обурилася чутками про нібито різке погіршення стану здоров'я зірки "Міцного горішка". На новому кадрі батько й донька сидять поруч на гойдалці серед бананових дерев та тримаються за руки.

Таллула в червоному светрі, джинсах і сонцезахисних окулярах притулилася до актора, який для прогулянки обрав сірий кардиган і рожеве поло.

Донька Брюса Вілліса. Джерело: instagram.com/buuski

Дівчина у цей момент дивилася на батька, але знаменитість не відповів взаємність. Його погляд був напрямлений у іншу точку десь на землі.

Нова публікація з'явилася на тлі нещодавнього конфлікту Таллулли з британським медіа Daily Mail. Видання поширило матеріал із посиланням на анонімне джерело, яке нібито близьке до сім'ї. У статті стверджувалося, що психічний стан 71-річного Брюса значно погіршився, він майже не спілкується з близькими та живе у власному світі. Особливо обурливим для доньки став опис його поведінки, яку порівняли з поведінкою немовляти.

Таллула різко відреагувала на такі повідомлення та закликала невідомого інформатора не втручатися в життя її родини. Вона наголосила, що подібні висловлювання про батька є неприйнятними, і завершила звернення категоричною фразою: "Тримайтеся подалі від моєї сім'ї!"

Брюс Вілліс був поруч із дон... Джерело: James x Schulze для Vogue Розгорнути

Попри складний діагноз Брюса, його донька продовжує ділитися моментами їхнього спільного життя. У серпні актор також був на весіллі Таллулли з музикантом Джастіном Ейсі, яке відбулося в США. На фотографіях із церемонії він усміхався, обіймаючи доньку, поки її чоловік тримав свого тестя за іншу руку.

Нагадаємо, у березні 2022 року родина Брюса Вілліса повідомила, що актор завершує кар'єру через афазію – розлад, який впливає на здатність людини спілкуватися. У лютому 2023-го близькі уточнили, що лікарі діагностували в нього лобно-скроневу деменцію – прогресуюче захворювання мозку, яке може впливати на мовлення, поведінку та особистість.

Таллула Вілліс з батьком. Джерело: instagram.com/buuski

Раніше OBOZ.UA писав, що дружина Брюса Вілліса також розповідала про стан чоловіка та спростовувала поширене уявлення, що лобно-скронева деменція обов'язково означає втрату пам'яті. За її словами, Брюс пам'ятає своїх близьких, хоча хвороба суттєво вплинула на його мовлення та комунікацію.