Під його пісні танцює навіть ДСНС: як відомий європейський артист, чиї хіти слухали мільйони, підтримує Україну разом із мамою

Останнім часом в центрі уваги мережі опинився шведський репер Yung Lean, який започаткував вірусний тренд. У кліпі на трек STORM II, створеному спільно з аудіовізуальним проєктом GENER8ION, артист стоїть у центрі натовпу, займаючись своїми справами, тоді як навколо синхронно рухаються люди. Цей елемент почали повторювати українці та навіть працівники ДСНС, а тепер Yung Lean здобув ще більше прихильності від наших співгромадян завдяки підтримці України.

Один із користувачів платформи Threads зауважив, що європейський виконавець хоче особисто зустрітися з українськими фанатами на території нашої Батьківщини. Ба більше, до допомоги Україні безпосередньо залучена його мама.

У мережі заговорили про те,... Джерело: Скриншот Розгорнути

Варто зазначити, що свою прихильність до нашої країни Yung Lean продемонстрував ще в 2025 році. Тоді українка зустріла репера в Чикаго, і під час невеликої розмови він поділився: намагається домовитися із промоутерами, аби влаштувати кілька безкоштовних музичних шоу в Києві. А от його мама тоді волонтерила в Україні.

Артист створив вірусний тренд

"Наприкінці він сказав: "Нехай Бог благословить вашу родину, а українці – наші герої". Він такий милий", – переповіла цікаву деталь зустрічі українка.

Що відомо про артиста

Джонатан Ліндуер Хестад народився 18 липня 1996 року в Стокгольмі. У ранньому дитинстві він разом із сім'єю переїхав у Мінськ (Білорусь), проте вже за кілька років повернувся до Швеції.

Свій шлях у музиці артист розпочав у 2010-х. Тоді Yung Lean разом із музикантами Yung Sherman і Yung Gud заснували колектив Hasch Boys. Однак артист доволі швидко почав втрачати інтерес до колективу, тож пішов власним творчим шляхом. Перша хвиля популярності "накрила" репера в 2013 році, коли в мережі завірусився кліп на його трек Ginseng Strip 2002. На той момент робота зібрала 6 мільйонів переглядів на YouTube, а зараз ця цифра перевалила за 135 млн.

Після цього артист почав випускати більше треків та гастролювати з гуртом Sad Boys. У 2016 році вони навіть дали концерт в Києві.

У 2016 році зірка виступав в Україні Джерело: instagram.com/yunglean2001

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