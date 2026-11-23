Phil It представить нове аранжування "Щедрика" для благодійного різдвяного шоу "Зірка Мрій"

Легендарний "Щедрик" Миколи Леонтовича отримає нове звучання в аранжуванні Phil It спеціально для благодійного різдвяного концерту "Зірка Мрій". Подія відбудеться 17 грудня в Палаці "Україна" за участю KAZKA, KOLA, Шугара, Наталі Могилевської, alyona alyona та інших. Твір прозвучить у виконанні симфонічного оркестру, а до спільного виконання долучаться 25 хорів із 25 регіонів України. Цей музичний номер стане кульмінацією загальнонаціональної ініціативи, присвяченої здійсненню мрій дітей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

"Щедрик" прозвучить у викона... Джерело: Пресслужба Розгорнути

Ідея належить режисеру та креативному продюсеру проєкту Герману Нєнову, який прагнув створити момент, коли вся країна могла б заспівати разом. За задумом команди, "Щедрик" одночасно лунатиме на площах, у метро, на вокзалах та в інших установах, а також в українських амбасадах за кордоном. Серед учасників, хорові колективи, чиї артисти були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій. "Щоб люди не просто почули знайому мелодію в новому звучанні, а відчули спільність, незалежно від того, де вони перебувають", – пояснює Нєнов.

Режисеру та креативниц продю... Джерело: Пресслужба Розгорнути

Працюючи над аранжуванням, команда прагнула зберегти впізнаваність твору й водночас передати досвід українців сьогодні. Оркестрове звучання та хоровий спів поєднають два настрої: тривогу й темряву війни та надію, яка допомагає їх долати.

"Наше завдання було масштабувати його звучання, додати нових барв і водночас передати в музиці атмосферу сьогодення. Те, як "Щедрик" звучить в Україні сьогодні, на п’яту зиму повномасштабної війни", – розповідає креативний продюсер.

Команда Phil It працює над виконанням

Для Phil It ця робота стала можливістю звернутися до своєї давньої любові – оркестрової музики. Особливу цінність він бачить у спільній творчості музикантів, які продовжують працювати попри війну.

"Ми привнесемо в це виконання наш час, наші складнощі, наші думки та переживання, які загартовують нас саме сьогодні", – говорить Phil It. За його словами, кожне покоління чує українську класику по-своєму, а нові музичні прочитання допомагають традиції залишатися живою та сучасною.

Генеральні співпартнери проєкту – Mastercard та Prom. Офіційний партнер – мережа "Аптека 9-1-1".

Квитки: https://unow.com.ua/events/zirka-mrij/