Переможниця першої "Фабрики зірок" Оля Цибульська видала неприємну правду про свою відсутність на новому шоу

Співачка Оля Цибульська пояснила, чому не з'явилася в новому сезоні "Фабрики зірок", переможницею якого стала разом з Олександром Бодянським. Артистка дала зрозуміти, що її відсутність пов'язана не з робочими обставинами, а з неприємним досвідом спілкування з людьми з індустрії.

За словами виконавиці, її позиція вже коштувала їй контрактів, ефірів і професійних можливостей. Своїми міркуваннями виконавиця поділилася в Instagram. Зазначимо, у новій "Фабриці зірок" учасники минулих сезонів приходили як запрошені гості або судді.

Хоча Цибульська не стала називати конкретних імен, із її допису можна зробити висновок, що за рішенням не повертатися на проєкт стоїть особистий конфлікт.

Цибульська пояснила, чому зн... Джерело: скриншот Розгорнути

"Я не вмію дружити з тими, хто сьогодні обіймає, а потім миє кості за спиною, забуваючи, що стіни мають вуха. Я досі не навчилася плутати вигоду з дружбою, а лицемірство з професіоналізмом", – написала співачка.

Вона також зізналася, що така принциповість має для неї цілком конкретну ціну, проте відмовлятися від власних переконань заради кар'єри артистка не збирається.

"Це, мабуть, найдорожча процедура, яку я собі дозволяю. Іноді вона коштує контрактів, ефірів і можливостей. Але самоповага не продається. Чи я не права?" – звернулася до підписників Цибульська.

Оля Цибульська зізналася, що... Джерело: facebook.com/Cybulskaya Розгорнути

Нагадаємо, Оля Цибульська стала переможницею першого сезону української "Фабрики зірок" у складі дуету "Опасные связи" з Олександром Бодянським. Після успіху на шоу артисти продовжили працювати разом і навіть почали романтичні стосунки. Однак їхня історія завершилася приблизно за рік: Бодянський залишив співачці записку зі словами "Вибач, я так більше не можу" та поїхав до Росії.

Згодом Цибульська розповідала, що остаточно припинила спілкування з колишнім партнером після початку повномасштабної війни. За її словами, чоловік не повірив у те, що Росія напала на Україну, та намагався пояснити події астрологічними явищами.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, ким зараз працює легенда "Фабрики зірок" Стас Шурінс, який після проєкту був листоношею і програв на "Голосі" в Німеччині.