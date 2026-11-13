Отримали вказівку від уряду: актор "Гри престолів" розповів, як одна з країн ЄС готує людей до можливої війни, та згадав свій моторошний сон

Данців уперше за багато років закликали готуватися до можливого воєнного сценарію та завжди мати вдома запаси необхідних речей через війну в Україні. Про це розповів актор Ніколай Костер-Вальдау, найбільш відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів". Він також пригадав сон, у якому побачив охоплений війною Копенгаген (столиця), і зізнався, що після пробудження не міг позбутися відчуття реальності побаченого.

Про підготовку Данії до потенційної загрози та власне ставлення до війни знаменитість розповів із журналістці Марічці Падалко. За словами Костера-Вальдау, на державному рівні громадянам уже дали відповідні рекомендації, чого раніше за його життя в країні не траплялося.

Актор пояснив, що виріс під час холодної війни, однак добре пам'ятає падіння Берлінського муру, перебудову та завершення протистояння між Заходом і СРСР. Тоді здавалося, що загроза масштабної війни в Європі залишилася в минулому.

"І нарешті впала залізна завіса. Рональд Рейган і Михайло Горбачов зустрічаються в Ісландії. І ти думаєш: "Усе, ці шалені перегони озброєнь позаду". Пам'ятаю, як мама ще малого взяла мене на марш за мир. І, мабуть, тому в Європі, на Заході було так важко в це повірити. Та й в Україні, думаю, теж", – пригадав знаменитість.

Він додав, що неодноразово запитував українців, чи вірили вони в повномасштабне вторгнення Росії напередодні 24 лютого 2022 року. Багато хто відповідав, що навіть за день до нападу не міг уявити такого розвитку подій.

Він неодноразово запитував у... Джерело: instagram.com/nikcw.arg Розгорнути

Водночас нинішня ситуація змусила Данію переглянути ставлення до власної безпеки. "Вперше за моє життя в Данії нам сказали завжди мати запаси. Тобто на рівні уряду вже справді готуються", – наголосив Костер-Вальдау.

Журналістка також поцікавилася, чи має актор базові військові навички. Він відповів, що вміє стріляти, однак ніколи не служив в армії. Попри це, у разі небезпеки не залишався б осторонь.

"Я б акторові свій захист не довірив, але якби таке сталося, зробив би, що міг. І я не знаю в Данії нікого, хто б одразу не зголосився", – сказав він.

Зокрема, Костер-Вальдау розповів про моторошний сон, який наснився йому приблизно 20 років тому. Тоді актор побачив себе на вулицях Копенгагена під час війни. Після пробудження переживання були настільки сильними, що йому здавалося, ніби побачене може стати реальністю.

Костер-Вальдау розповів про... Джерело: кадр з інтерв'ю Розгорнути

"Мені років 20 тому наснилося, що я йду Копенгагеном, а там війна. Я прокинувся і все здавалося таким реальним, ніби передчуття, от-от це станеться. Я не знав, куди себе подіти", – пригадав актор. За його словами, більше цей кошмар йому не повторювався.

Нині Ніколай Костер-Вальдау вже повернувся до Данії після візиту в Україну, який тривав наприкінці жовтня – на початку листопада. Під час поїздки він відвідав Чорнобильську АЕС, побував на місці російського удару по житловому комплексу в Києві, завітав до Миколаєва та поспілкувався з українцями.

Крім того, актор провів ніч в укритті київського метро через загрозу російського обстрілу.

Актор провів ніч в укритті к... Джерело: instagram.com/nikcw.arg Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, перед від'їздом він показав карту повітряних тривог і наголосив на разючій відмінності між становищем українців та іноземців, які можуть повернутися до безпечного дому.

"Я можу повернутися додому, мені пощастило. А українці не можуть", – сказав тоді знаменитість.