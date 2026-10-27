Ольга Сумська назвала імʼя актора, з яким могла б погодитися на відверту зйомку в кіно: він молодший на 24 роки

60-річна актора Ольга Сумська зізналася, з ким із колег по цеху погодилась би знятися у відвертій сцені в кіно. Якби народній артистці України випала нагода, вона "запалила" би на екрані з молодшим на 24 роки Тарасом Цимбалюком.

За словами Сумської, зірка "Спіймати Кайдаша" випромінює шалену енергію, тож така співпраця могла би стати досить цікавим досвідом. Відповідну заяву вона зробила в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"З певного моменту я не знімаюся, та й не пропонують таких сцен. Хоча колись доволі часто були прописані в сценарії колоритні еротичні епізоди, на які я погоджувалася. Вони були, перш за все, виправдані сценарієм. Лише за таких умов я могла погодитися. Я звісно, соромлюся, як це може бути, але з Тарасом Цимбалюком ми могли би "запалити" в кадрі. Це теж енергія", – висловилася знаменитість.

Ольга Сумська висловилася пр... Джерело: instagram.com/olgasumska Розгорнути

Ользі Сумській імпонує типаж молодшого колеги та його професійні навички. Як поділилася артистка, вона однозначно бачить Тараса Цимбалюка в історичній стрічці, наприклад, в ролі Івана Сірка.

Артистка могла би погодитися... Джерело: instagram.com/taras.tsymbaliuk Розгорнути

Має народна артистка й фаворитів серед молодого покоління голлівудських зірок. Сумська відверто зауважила, що "шаленіє" від 29-річного Джейкоба Елорді, відомого широкій аудиторії за роллю в серіалі "Ейфорія".

"Він шалений красень. У ньому є енергетика, фантастична чоловіча сила, ніжність і пристрасть. Коли я на крупних планах дивлюся в його очі, думаю, що він може все зіграти. Будь-які жанри йому підвладні", – зауважила акторка.

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