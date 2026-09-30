Олена Шоптенко потайки одружилася з іноземцем і показала перше весільне фото: що відомо про обранця української чемпіонки

Хореографка та дворазова чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко втретє вийшла заміж, причому весілля танцівниця не афішувала. 23 вересня 38-річна хореографка таємно одружилася з іноземцем на ім'я Кріс, а через кілька днів показала перше спільне фото з чоловіком.

Знімок із весілля Шоптенко опублікувала в Instagram. На ньому знаменитість позує у весільній сукні поруч із чоловіком у смокінгу.

Шоптенко розповіла про своє весілля Джерело: instagram.com/alena_shoptenko

У своєму дописі хореографка процитувала фрагмент весільної клятви та сама розсекретила ім'я обранця.

"23.09.26. Наше "так". Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим. Люблю тебе, Крісе", – написала Шоптенко.

Її чоловік – австрієць Джерело: скриншот

Як розповіла сама танцюристка в інтерв'ю Marie Claire, її чоловік – австрієць і працює у сфері безпеки та управління ризиками. Їхня історія кохання розпочалася ще 4 років тому і тривалий час вони не афішували свої стосунки.

Шоптенко розповіла, що познайомилася з Крістіаном у Відні під час благодійного заходу. Танцівниця проводила майстер-клас для дітей-переселенців, а її майбутній чоловік був серед спостерігачів. Після знайомства вони продовжили спілкуватися, а приблизно через пів року між ними почалися романтичні стосунки.

Шоптенко розповіла, що позна... Джерело: marieclaire.ua Розгорнути

Весілля закохані влаштували у старовинному замку Schloss Hagenberg в Австрії. За словами Шоптенко, вони не планували масштабного святкування і провели цей день у колі найближчих людей.

"Плакали абсолютно всі – і ми з Крістіаном, звісно, також. Ми поєднали в ній українські та австрійські традиції, адже розуміли, що створюємо нову австро-українську сім’ю. З австрійського боку була дуже незвичайна, але водночас важлива традиція – розпилювання дерева. Це символізує проходження подружжям труднощів разом. Спеціальною двосторонньою пилою потрібно розпиляти колоду до кінця, а зробити це можна лише тоді, коли обоє працюють в унісон. Це було одночасно дуже весело, смішно і дуже символічно. А наприкінці ми з Крістіаном разом стали на український рушник – як символ нашого спільного шляху", – розповіла хореографиня.

Весілля закохані влаштували... Джерело: marieclaire.ua Розгорнути

Для Шоптенко цей шлюб став третім. У 2013–2016 роках вона була одружена з танцівником Дмитром Дікусаром, який після початку повномасштабного вторгнення став на захист України. Її другим чоловіком був Олексій Іванов. У колишнього подружжя є 8-річний син Олексій. Про розлучення з Івановим Шоптенко публічно розповіла в липні 2025 року.

Раніше OBOZ.UA писав, що Олена Шоптенко, яка виїхала з України в 2022 році, назвала головну перешкоду для вороття додому після війни.