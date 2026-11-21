Олександр Кривошапко оголосив про вагітність третьої дружини: що відомо про першу доньку зірки "Х-Фактора" та який вигляд вона має

Зірка першого сезону талант-шоу "Х-Фактор" Олександр Кривошапко повідомив, що скоро його сім'я стане більшою на одну людину. Третя дружина артиста, який після початку великої війни вступи до лав добровольчого батальйону, а потім виїхав за кордон, носить під серцем їхню спільну дитину.

Радісну новину подружжя оголосило у спільному дописі в Instagram. Майбутні батьки поділилися кадрами з фотосесії на тлі океану в Флориді (США), на яких кохана співака Христина посвітила вагітними формами.

Третя дружина Кривошапка вагітна. Джерело: instagram.com/alexanderkrivoshapko

"Наше маленьке диво", – лаконічно підписало світлини подружжя.

Для пам'ятної зйомки Олександр Кривошапко та Христина обрали парні луки. Вони вбралися у джинси та білі сорочки. Христина залишила ґудзики на своїй блузі не застібнутими, аби повністю відкрити округлий животик, на який наклеїла багато блискіток.

Пара повідомила про майбутнє... Джерело: instagram.com/alexanderkrivoshapko Розгорнути

Зауважимо, що про майбутнє поповнення пара оголосила більше ніж через рік після весілля. Олександр Кривошапко узаконив стосунки з Христиною на початку 2025-го в Чикаго. Всю церемонію для молодят провели російською мовою, та й серед репертуару пісень, які зірка "Х-Фактора" виконав для коханої, були роботи артистів із РФ.

Олександр Кривошапко одружив... Джерело: Скриншот Розгорнути

Що відомо про першу дитину співака

Малюк, якого народить Христина, зробить Олександра Кривошапка батьком вдруге. Первістка виконавцю подарувала модель Марина Кінські. Вони познайомилися на знімальному майданчику фільму й досить швидко почали будувати стосунки.

Марина Кінські народила Крив... Джерело: instagram.com/alexanderkrivoshapko Розгорнути

Подробиці особистого життя Кривошапко й Кінські нечасто виносили на публіку, однак у 2017 році не приховували новину про народження доньки. Дівчинка, яку батьки назвали Алісою, з'явилася на світ 30 серпня. Зірка "Х-Фактора" був поруч із партнеркою під час пологів.

Зірка "Х-Фактора" має доньку Алісу. Джерело: instagram.com/alexanderkrivoshapko

Проте пронести свою історію кохання через усе життя Олександр Кривошапко та Марина Кінські не змогли. Вони розійшлися, не вдаючись у подробиці такого рішення. Із донькою артист підтримує теплі стосунки та час від часу зворушує мережу спільними кадрами. А от влітку 2024 року Олександр Кривошапко навіть взяв із собою на сцену Алісу під час свого виступу в Маямі.

Кривошапко підтримує теплі с... Джерело: instagram.com/alexanderkrivoshapko Розгорнути

В особистому житті зірки "Х-Фактора" було ще дві бурхливі історії. У травні 2011 року Кривошапко одружився з хореоргафкою Тетяною Денисовою, яка після років роботи в Україні вирішила повернутися в РФ та замовчувати криваву війну. Їхній шлюб був сповнений сварками й навіть бійками, через що розвалися у 2012-му. Другою офіційною дружиною співака стала косметологиня Марія. Вони прожили в шлюбі рік.

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