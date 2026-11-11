Охоронець "Гаррі Поттера" став новим секс-символом у мережі. Фото красунчика, який підкорив мережу

На просторах соціальних мереж активно обговорюють приїзд британського актора Деніела Редкліффа на прем'єру фільму Steps у Нью-Йорку, щоправда, в центрі уваги опинився не зірка серії фільмів про Гаррі Поттера, а його охоронець. Чоловік увесь час перебував поруч зі знаменитістю, тож публіка встигла сповна оцінити його зовнішність та зробити новим "секс-символом".

Як видно з відео у мережі, для того, аби контролювати процес спілкування Редкліффа з фанатами та роздачі автографів, охоронець обрав простий але водночас стильний образ. Він скомбінував класичні темно-сині штани з білим светром, що вдало підкреслив його м'язи. Світле й злегка сиве волосся чоловік охайно зачесав на один бік.

Охоронець Деніела Редкліффа... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зовнішність чоловіка вразила публіку. Джерело: Скриншот

Кадри за участі охоронця "Гаррі Поттера" дуже швидко розлетілися в мережі, а юзери не намагалися приховати своє захоплення його зовнішністю. Ба більше, дехто навіть зазначив, що своєю красою чоловік затьмарив актора.

"Деніел Редкліфф вийшов зі свого автомобіля в Нью-Йорку, але першим у центрі уваги опинився його вже знаменитий охоронець із неймовірно привабливою зовнішністю! Здається, у нього вже є власний фан-клуб!".

"Хто взагалі переймається Даніелем. Я тут лише заради охоронця".

"Краще було зробити фото з охоронцем".

"Боже, який гарячий охоронець. Цьому охоронцю потрібен охоронець".

"Деніел має такий вигляд, ніби він син охоронця, який привіз його до школи".

У мережі обговорюють охоронц... Джерело: Скриншот Розгорнути

На думку юзерів, охоронець затьмарив актора. Джерело: Скриншот

Частина користувачів мережі висловила думку про те, що охоронець Редкліффа цілком міг би стати голлівудською зіркою. Дехто в перші миті перегляду ролику навіть вважав, що член команди селебріті і є актором.

"Не хочу образити Деніела, але його охоронець теж схожий на відомого актора!".

На думку користувачів мережі... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Охоронець більше схожий на зірку, ніж цей маленький чоловік".

Охоронець Редкліффа підкорив публіку. Джерело: Скриншот

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