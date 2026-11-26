"Одружилися занадто рано": Володимир Дантес натякнув, що зруйнувало його шлюб із Надею Дорофєєвою

Співак Володимир Дантес натякнув, що однією з причин його розлучення з Надею Дорофєєвою могло стати надто раннє одруження. За словами артиста, люди нерідко доходять до певного віку, не розуміючи самих себе, а спроби знайти власну ідентичність можуть коштувати їм стосунків із тими, хто їх любить.

Про це виконавець розповів в інтерв'ю "Ранку у великому місті". Він також зізнався, що йому самому непросто говорити про почуття, адже за зовнішньою впевненістю часто приховуються вразливість і страх показати власні емоції.

"Насправді це велика проблема для всіх людей нашого віку – ми одружились чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається. І щоб знайти себе, ми починаємо втрачати людей, які нас любили, чи відштовхувати їх, чи розуміти, що ми насправді і не любили", – поділився Дантес.

Артист також назвав себе закритою людиною, якій складно озвучувати власні почуття, навіть коли всередині боляче.

Артист назвав себе закритою... Джерело: instagram.com/volodymyrdantes Розгорнути

"Що таке поговорити? Це страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина, насправді, і мені важко говорити про почуття. Ми усі можемо транслювати, що ми такі круті, а насправді ми ранимі. Нам часто боляче, але ми не можемо про це сказати", – пояснив співак.

Нагадаємо, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва одружилися в липні 2015 року, коли йому було 27 років. Майже через сім років, 18 березня 2022-го, вони оголосили про розлучення. Тоді колишнє подружжя повідомило про рішення розійтися, не вдаючись у подробиці особистих причин.

Володимир Дантес і Надя Доро... Джерело: Новий канал Розгорнути

Після розриву з Дорофєєвою співак перебував у стосунках із рестораторкою Дашею Кацуріною, однак вони також завершилися.

Раніше OBOZ.UA писав, що Володимир Дантес дав рідкісний коментар про свою нову кохану та які між ними є домовленості.