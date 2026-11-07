"Обслуговування м'якої сили Кремля": Меріл Стріп несподівано взялася вихваляти російських журналісток та сильно розлютила українців

Голлівудська акторка Меріл Стріп не на жарт розізлила українців активним просуванням фільму "Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання", що розповідає про долі "незалежних" російських журналісток. Зірка публічно захопилася "силою" росіянок, тоді як про наслідки терористичної політики Кремля в Україні не обмовилася і словом.

На це звернули увагу користувачі платформи Threads. У мережі поширили відео з промовою акторки, де вона закликала переглянути кінокартину, й різко засудили те, як вона розставила акценти в темі повномасштабної війни.

Меріл Стріп стала виконавчою... Розгорнути

Як повідомляло видання Deadline, Меріл Стріп дізналася про першу частину фільму завдяки колезі по цеху Коліну Ферту. Вона розповідала, що на одному подиху переглянула стрічку, що тривала понад 5 годин, та залишилася "надзвичайно зачарованою" цією історією. Як бачимо, картина настільки вразила акторку, що вона навіть стала виконавчою продюсеркою її продовження "Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання".

Акторка висловила захоплення... Джерело: Скриншот Розгорнути

Під час своєї публічної промови Меріл Стріп назвала Анну Нємзер, Олену Костюченко, Соню Гройсман та інших головних героїнь проєкту "відважними людьми", які залишили в Росії все й втекли, аби не піддаватися тиску путінського режиму. Як заявила зірка, росіянок продовжує тримати разом "любов до правди, РФ та одна до одної", а свою роботу вони присвячують висвітленню "реальної інформації" про велику війну. Фактично, це була єдина, хоча й дуже посередня, згадка про регулярний терор країною-агресором нашої Батьківщини.

Рішення Меріл Стріп співати оди похвали росіянкам сильно вдарило по її репутації в очах українців. У мережі наголосили, що в такий спосіб акторка зняла колективну відповідальність із громадян РФ за велику війну та підігріла наратив про "трагедію для обох сторін" збройного конфлікту.

"Меріл Стріп промоутить фільм про буремне життя російських "опозиційних" журналісток "Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання". Для Меріл Стріп героями є не Вікторія Амеліна, не Збройні Сили України, не, слідуючи за її логікою, жінки які кинули все, і тікаючи від війни залишили домівки. О, ні. Для Меріл Стріп героями у війні РФ проти України є російські журналістки".

"Ну так, пожаліємо бідних, нещасних російських журналістів, кого ж ще".

"Західні еліти роками живуть у комфортному міфі про "хороших росіян" та "трагедію обох сторін". Для них набагато зручніше жаліти "страждаючих російських лібералів" у європейських кав'ярнях, ніж дивитися в очі реальному геноциду, який чинить їхня країна".

"Як ганебно з її боку".

"Рашистське опозиційне лобі всюди. В Голлівуді взагалі російського лобі предостатньо. Бо грошики люблять всі".

"Обслуговування м'якої сили Кремля. Поки ЗСУ тримають фронт, Меріл Стріп та подібні до неї діячі роблять найгірше – вони знімають колективну відповідальність із громадян Росії та підводять Захід до думки: "Ну це ж просто війна Путіна, подивіться, які там хороші люди страждають".

Українці розкритикували Меріл Стріп. Джерело: Скриншот

У мережі "рознесли" Меріл Стріп. Джерело: Скриншот

Акторка розлютила українців... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зауважимо, що проєкт "Мої небажані друзі: Частина II – Вигнання" фокусується на журналістках видань "Дождь", "Новая газета" та інших, які намагаються продовжувати професійну діяльність за кордоном після визнання "іноземними агентами" та тиску в РФ. Акцентним елементом сюжету буде те, як вони тікали з країни-агресора за лічені години.

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