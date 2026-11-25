Обрано "Міс Всесвіт 2026": представниця якої країни забрала корону та який вигляд у житті має найкрасивіша дівчина світу

У ніч з 24 на 25 листопада в Пуерто-Рико відгримів фінал одного з найпрестижніших міжнародних конкурсів краси "Міс Всесвіт 2026". Переможницею ювілейного 75-го змагання стала представниця Пуерто-Рико – Дженніфер Баррето. Вона стала першою матір'ю та заміжньою жінкою, яка здобула цей титул після скасування відповідних обмежень для учасниць.

Вона виборола головну корону "Міс Всесвіт 2026" серед 116 конкурсанток з усіх країн світу, про що стало відомо з офіційних соціальних мереж конкурсу. До переліку найкращих потрапила й українка Анна Ніконова – вона посіла місце у топ-30.

Дженніфер Баррето виборола г... Джерело: instagram.com/missuniverse Розгорнути

Переможницю "Міс Всесвіт 2026" визначили за результатами попереднього відбору та сторення рейтингів топ-30, топ-12 та топ-5. Учасниці продемонстрували свою фізичну форму та сценічну подачу під час конкурсу купальників, далі вміння тримати елегантність на змаганні вечірніх суконь, а також розкрили культуру своїх країн під час шоу національних костюмів. Анна Ніконова, до речі, на цьому етапі "Міс Всесвіт 2026" продемонструвала ефектний образ "Золота пектораль".

Пуерто-Рико на конкурсі костюмів. Джерело: instagram.com/missuniverse

Однак судді зосереджували увагу не лише на зовнішність учасниць. Вони під час інтерв'ю у фіналі конкурсу оцінили інтелект, комунікативні навички, досягнення та суспільний вплив, після чого й ухвалили рішення щодо переможниці.

Судді зосереджували увагу не... Джерело: instagram.com/missuniverse Розгорнути

Дженніфер Баррето отримала корону "Сяйво вічної спадщини". Прикрасу розробив дизайнер Джордж Віттельс у співпраці з паризьким ювелірним домом Maison d’OR. Корона виготовлена з 18-каратного білого золота та прикрашена 3 150 діамантами.

Переможниця "Міс Всесвіт 202... Розгорнути

Що відомо про переможницю

Попри те, що тепер Баррето носить титул найкрасивішої жінки Всесвіту, до цього року вона взагалі не брала участі в конкурсах краси. У повсякденному житті пуерториканка працювала в американській армії у штаті Техас.

Вона розпочала кар'єру 2021 року в програмі підтримки сімей військовослужбовців, де займалася просвітницькою діяльністю та реагуванням на кризові ситуації. Згодом стала фахівчинею з профілактики проблемної поведінки.

У повсякденному житті пуерто... Джерело: instagram.com/jenniferbarretopr Розгорнути

Баррето має ступінь бакалавра з психології, а також магістерські дипломи з психології та соціальної роботи. Крім того, вона проходила додаткову підготовку з питань психологічних травм, захисту дітей, домашнього насильства та запобігання самогубствам.

Не менш важливе місце в її житті посідає родина. Дженніфер заміжня та виховує семирічну доньку. Також вона займається волонтерством у пуерториканській асоціації, яка допомагає дітям із діабетом та їхнім родинам.

Баррето має ступінь бакалавра з психології. Джерело: instagram.com/jenniferbarretopr

До слова, у дитинстві майбутня королева краси захоплювалася волейболом і з шести років мріяла про професійну спортивну кар'єру. Однак через травму правого плеча, яка потребувала хірургічного втручання, їй довелося відмовитися від цього задуму.

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