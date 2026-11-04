Новорічний "Мій Music Hall": шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти

7 листопада у Національному палаці мистецтв "Україна" відбудеться новорічний концерт унікального проекту "Мій Music Hall", створеного продюсеркою Оленою Мозговою.

"Ми з командою готуємо неймовірно красивий і душевний концерт, який ви побачите на ТБ у Новорічну ніч! А тим, хто купить квитки, пощастить побачити і почути все наживо", – розповіла Олена Мозгова.

За її словами, на глядачів чекає нестандартна режисура, яскраві постановки, особлива атмосфера, сучасні хіти і легендарні композиції від топових артистів!

Квитки на концерт за посиланням: kyiv.karabas

Склад артистів: Verka Serduchka; Ірина Білик; Zlata Ognevich; MÉLOVIN; KAZKA; Віталій Козловський; ШУГАР; Shumei; ALEKSEEV; Максим Бородін; Анна Трінчер; Марія Бурмака; David Axelrod; Людмила Монастирська; Олег Злакоман; Марта Адамчук; Анна Добриднєва; Оксана Муха; Вікі Роуз; Tom Soda; The Alibi Sisters; Сергій Мироненко; Gypsy Lyre; Freedom Jazz; та інші.