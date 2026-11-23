Носив спідниці, цілувався з чоловіками та оформив шлюбний контракт: що приховує особисте життя 40-річного Євгена Клопотенка

22 листопада український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко святкує 40-річчя. За роки публічності він встиг ошелешити не лише кулінарними експериментами, а й незвичним ставленням до моди, відвертими зізнаннями про власну сексуальність та нестандартним поглядом на стосунки. У 2026 році кухар нарешті одружився з коханою Катериною Воскресенською, однак ще до весілля пара встигла домовитися про особливі правила спільного життя та шлюбний контракт.

Особисте життя Клопотенко не надто охоче виставляє напоказ, проте деякі його заяви та вчинки все ж привертали чималу увагу. З нагоди ювілею OBOZ.UA пригадує, що відомо про стосунки кулінара, чому він експериментував із жіночим гардеробом, як коментував чутки про романи з чоловіками та на яких умовах будував сім'ю.

Євген Клопотенко носив спідниці та не зважав на критику

У лютому 2023 року кулінар несподівано розповів, що придбав собі спідницю. Він опублікував фотографії обновки та пояснив, що носить її поверх штанів або джинсів. За словами ресторатора, у такому одязі він почувається абсолютно комфортно.

Євген Клопотенко хвалився, щ... Джерело: Скриншот Розгорнути

Тоді думки підписників розділилися. Одні підтримали експеримент Клопотенка, відзначивши його сміливість та індивідуальність, інші не зрозуміли такого вибору гардероба.

Утім, негативні коментарі не змусили кухаря відмовитися від незвичного стилю. У 2025 році він знову показався у спідниці, цього разу поєднавши її з вишиванкою.

У 2025 році він показався у... Джерело: instagram.com/klopotenko Розгорнути

Цілувався з чоловіками, але пояснив чутки про свою сексуальність

У 2024 році Євген Клопотенко відповів на припущення про можливі романтичні стосунки з чоловіками. Він не став заперечувати, що мав такий досвід, і зізнався: колись цілувався з хлопцем, щоб зрозуміти власні відчуття.

Водночас кулінар наголосив, що романтичного та сексуального потягу до чоловіків не відчуває.

"Мені подобаються чоловіки: чоловіки гарні, і дівчата гарні. Романтичних стосунків з чоловіками не було, бо я насправді лише відкривав свою сексуальність. Дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко, по-перше. По-друге, до чоловіків має бути якась тяга і бажання. У мене немає до чоловіків тяги й бажання. Я колись цілувався з хлопцем, для того, щоб зрозуміти, як це воно. Але мене це не збуджує, у мене немає такого вогню всередині", – пояснив він.

Кулінар наголосив, що романт... Джерело: instagram.com/klopotenko Розгорнути

Тоді ж Клопотенко говорив і про майбутнє батьківство. Він зізнавався, що готовий до дітей та хотів би, аби вони були народжені природним шляхом. Водночас до офіційного шлюбу кухар ставився без особливого ентузіазму, вважаючи важливішими за штамп у паспорті гармонію та взаєморозуміння між партнерами.

Називав стосунки "ексклюзивними романтично-сексуальними" та домовився про шлюбний контракт

На початку 2026 року стало відомо, що Євген Клопотенко зробив пропозицію руки та серця своїй обраниці Катерині Воскресенській. А в березні пара дала спільне інтерв'ю, у якому розповіла про правила своїх взаємин.

Воскресенська пояснила, що вони з кулінаром не називають свій союз класичними вільними стосунками. Натомість пара домовилася про "ексклюзивність у романтичній та сексуальній сферах", хоча не встановлює одне для одного суворих обмежень щодо спілкування з іншими людьми.

Закохані заручилися у січні. Джерело: instagram.com/klopotenko

"Наші стосунки, можливо, комусь будуть здаватися не зовсім зрозумілими. Якщо говорити про якусь конкретику, то люди розуміють під вільними стосунками те, що кожен із нас може мати ще партнерів сексуальних чи просто романтичних. Але ні, у нас немає такої домовленості. На даному етапі ми домовилися, що ми в ексклюзивних романтично-сексуальних стосунках. Але ніхто не каже, що це не може змінюватись", – розповіла Катерина.

Зокрема, закохані заговорили про шлюбний контракт, який вирішили укласти ще до весілля. Ініціатором став саме Клопотенко. Проте, як пояснила його наречена, йшлося не про спробу захистити власні статки, а про фінансові гарантії для сім'ї та майбутніх дітей на випадок непередбачуваних обставин.

Весілля Клопотенка. Джерело: Facebook Євгена Клопотенка

"Якщо описати загальний сенс цього, то він в тому, щоб я і наші майбутні діти мали гарантії, що ми можемо далі комфортно жити самі, якщо, не дай Боже, щось станеться", – зазначила Воскресенська.

А 13 червня Євген Клопотенко повідомив, що офіційно став чоловіком. Весілля з Катериною Воскресенською відбулося в київському ботанічному саду імені Фоміна. Навіть дощ не завадив молодятам відсвяткувати важливу подію.

Для церемонії 39-річний на той момент кулінар обрав кремову вишиту сорочку, спідницю-запаску, крайку та улюблені крокси. Образ нареченої також доповнювали українські мотиви. Зокрема, гості підтримали концепцію свята й прийшли у вишитому вбранні.

13 червня Євген Клопотенко п... Джерело: instagram.com/klopotenko Розгорнути

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