Норвезький блогер станцював під українську пісню на кордоні з РФ та залишив важливе послання: росіяни в істериці

Популярний норвезький блогер Кетіл Крогстад у досить оригінальний спосіб продемонстрував солідарність із Україною. Він виконав запальний танець під трек зірки української сцени Jerry Heil "Додай гучності (12 points)" на кордоні з Росією, а в підписі дав зрозуміти, що всі спроби країни-агресора позбавити нашу Батьківщину підтримки зі сторони союзників будуть марними.

Відповідний ролик інфлюенсер оприлюднив на платформі Threads. Допис зібрав понад 10 тисяч вподобайок приблизно за добу з моменту публікацій і, звісно, не залишився без уваги розлючених росіян.

"Росія закликала світ покинути Київ. Посол Норвегії та інші заявили: "Ми залишаємося". Навіть попри те, що падали бомби. Вони залишаються. Ми танцюємо. Ми додаємо гучності. 12 балів Україні з норвезько-російського кордону. Ви не самі", – написав блогер.

Кетіл Крогстад станцював під трек Jerry Heil. Джерело: Скриншот

Відео Кетіла Крогстада миттєво знайшло відгук серед вітчизняної аудиторії. Українці почали дякувати блогеру за підтримку і, звісно, не забули оцінити його танцювальні навички.

Українці подякували блогеру. Джерело: Скриншот

А от в росіян ролик норвежця аж ніяк не викликав позитивних емоцій. Громадян країни-агресора накрила істерика, тож вони не вигадали нічого кращого, аніж почати відверто ображати Крогстада:

"Ну під*рський танець у дупі світу, звісно ж, допоможе "окраине" (пропагандистська версія назви нашої країни)".

"Який же ідіот. Працюйте, брати".

"Ах**нна підтримка України".

"Боже мій. Мені гидко на це дивитися".

Росіяни накинулися на блогера з образами. Джерело: Скриншот

Ролик викликав істерику в росіян. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Кетіл Крогстад – норвезький блогер, комунікатор та спікер фонду TEDx, який виступає на теми радості від роботи та психічного здоров'я. Широку впізнаваність у мережі він отримав завдяки енергійним танцям у різних куточках рідної країни. Інфлюенсер створив упізнаваний стиль: майже на кожному ролику тримає чашку в руках і виконує досить кумедні рухи.

До речі, під трек Jerry Heil він запалює не вперше. У 2025 році Кетіл Крогстад об'єднався з українським Grand Kyiv Ballet, аби станцювати під композицію "Додай гучності (12 points)".

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