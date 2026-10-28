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Ніколи не перемагали: країна, яка чотири роки не брала участі в Євробаченні, повернеться в 2027 році

Катерина Галущенко

Північна Македонія повернеть...

Джерело: eurovision.com

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Північна Македонія повернеться на пісенний конкурс Євробачення у 2027 році після чотирирічної перерви. Країна востаннє брала участь у міжнародному шоу у 2022-му, однак так і не змогла пройти до фіналу. За всю історію виступів македонські артисти жодного разу не перемагали, а найкращим результатом залишається сьоме місце.

Як повідомила Європейська мовна спілка (EBU), на Євробаченні 2027 у болгарському Бургасі очікують представників 36 країн. Окрім повернення Північної Македонії, серед нововведень – дебют Канади.

Водночас участь Іспанії та Словенії, які у минулі роки пропустили конкурс, поки залишається під питанням: EBU надала мовникам час до грудня, щоб остаточно визначитися з рішенням.

Учасники Євробачення 2026.

Джерело: instagram.com/eurovision

Про намір знову брати участь у конкурсі генеральний директор македонського суспільного мовника Зоран Рістоскі повідомив ще у травні 2026 року. Він розповів про зустріч із представниками EBU, після якої запевнив, що країна виступить на Євробаченні 2027. А тепер її офіційно оголосили у складі учасників.

Раніше мовник відмовився від участі через фінансові труднощі. Попри відсутність представників країни на сцені конкурсу у 2023–2026 роках, македонський мовник продовжував транслювати шоу.

Відомо, що Північна Македонія дебютувала на конкурсі у 1998 році. Але уперше могла виступити ще у 1996-му, однак тоді пісня співачки Каліопі "Само ти" не пройшла попередній відбір.

До 2019 року найкращим результатом Північної Македонії було 12-те місце. Його у 2006 році здобула Єлена Рістеська з композицією Ninanajna. Проте згодом цей показник вдалося перевершити.

У 2019 році співачка Тамара Тодевська представила пісню Proud і посіла сьоме місце у фіналі, набравши 305 балів за підсумками голосування журі та глядачів. Цей результат досі залишається найкращим в історії цієї країни на Євробаченні.

Останньою представницею Північної Македонії стала Андреа, яка виступила у 2022 році з композицією Circles. Вона посіла 11-те місце у півфіналі та не потрапила до фіналу. Після цього країна пропустила чотири конкурси поспіль.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що країна, яка найчастіше перемагала на Євробаченні, відмовилася від участі.

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