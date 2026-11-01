Неоднозначний Венедиктов обурився візитом Джеймі Ланністера в Україну, але зганьбився через вигадану сварку між зірками "Гри престолів"

Російський журналіст Олексій Венедиктов обурився приїздом до України данського актора Ніколая Костера-Вальдау, відомого за роллю Джеймі Ланністера в "Грі престолів". Колишньому головному редактору радіостанції "Ехо Москви" не сподобалося, що знаменитість відвідав нашу країну, однак у своїх міркуваннях він припустився помилки: вигадав конфлікт між виконавцями головних ролей культового серіалу.

Сам Венедиктов на своїй сторінці у Facebook опублікував нібито цитату виконавця ролі Джона Сноу. У ній той начебто звернувся до Костера-Вальдау із претензією через його візит до України, заявивши, що актор не повинен використовувати свою популярність, аби займати чиюсь сторону у війні, про яку нібито нічого не знає. Завершувалася вигадана тирада фразою: "Ланністери завжди були лайном". На це російський журналіст відреагував словами: "Господи ти боже мій..."

Венедиктов обурився приїзду актора. Джерело: скриншот

"Я просто хочу сказати: "Гей, Джеймі, що за фігня?" Ти не повинен використовувати своє обличчя, щоб стати на чийсь бік у війні, про яку ти нічого не знаєш. Припини вдавати, що тобі не байдуже. Хоча знаєте що? Ланністери завжди були лайном", – цю фейкову цитату поширив Венедиктов.

На фейк звернула увагу українська журналістка Лєна Чиченіна. Вона пояснила, що Герінгтон не має акаунтів у соціальних мережах і неодноразово публічно говорив про небажання ними користуватися. Тож приписаний йому допис є фейком.

"У Кіта Герінгтона немає соцмереж – він багато разів казав, що не має жодного бажання з ними зв'язуватися і заводити якісь акаунти. І це відомо. Але не Вєніку з Газпроммедіа", – обурилася Чиченіна у своєму Telegram-каналі.

Актор побував біля понівечен... Джерело: facebook.com/shumikhin.iegor Розгорнути

Допис Венедиктова зібрав понад 800 вподобань, але у коментарях чимало обурення від українців та заяви про фейкову цитату від самих росіян. Проте Венедиктов надалі вірить у свою вигадану історію, намагаючись висміювати ті коментарі, або ігнорує їх.

Нагадаємо, Ніколай Костер-Вальдау приїхав до України як посол доброї волі Програми розвитку ООН. Під час візиту він побачив наслідки російських обстрілів Києва, побував на Чорнобильській АЕС, відвідав виставу ветерана російсько-української війни та поспілкувався з українцями. Мета його приїзду – привернути увагу міжнародної спільноти до війни та необхідності підтримувати нашу країну.

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