Неоднозначний Том Круз поностальгував за Росією та випадково видав своє справжнє ставлення до росіян. Відео
Том Круз поностальгував за Р...
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Голлівудський актор Том Круз несподівано заговорив про Росію під час випадкової зустрічі з росіянами в Сеулі (Південна Корея). Зірка "Місії нездійсненної" почав згадувати, як свого часу спеціально посадив літак у Новосибірську, щоб побачити місцеві краєвиди Сибіру.
Відео розмови 6 жовтня опублікувала росіянка, а згодом ролик почали активно поширювати російські пабліки. Круз у розмові з мешканкою Красноярська Альоною поводився привітно, цікавився її походженням і наприкінці побажав гарної подорожі.
Коли актор почув, що жінка з Сибіру, він пригадав власну поїздку до Росії у 1990-х роках: "Я посадив там літак, бо хотів побачити Сибір".
Після цього актор побував у тому районі у 2014 році. Тоді приватний літак актора здійснив посадку для дозаправки в аеропорту Толмачево в Новосибірську. Сам Круз територію аеропорту не залишав, проте вийшов на аеродром, поспілкувався з працівниками та сфотографувався з одним із технічних співробітників.
Під час розмови Круз також згадав Москву. Зокрема, актор розповів про перебування у кількох кварталах від Кремля напередодні відкриття Великого театру у 2011 році та свої прогулянки столицею у 1987-му.
У момент, коли він це розповідав, з лексикону артиста вирвалася назва театру саме російською мовою. "Большой", – сказав він співрозмовниці з країни-терористки.
Том Круз має тісний зв'язок з Росією, хоч намагається це гучно не афішувати. У 2023 році американському актору приписували роман із російською моделлю та світською левицею Ельсіною Хайровою. Вона є донькою колишнього депутата Держдуми РФ Ріната Хайрова та ексдружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова.
Том Круз має тісний зв'язок...
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Круз і Хайрова нібито познайомилися на приватній вечірці в Лондоні. Згодом їх неодноразово бачили разом, а актор проводив багато часу в розкішній квартирі росіянки.
Заради Хайрової Круз нібито навіть орендував цілий поверх престижного лондонського ресторану Novikov. За вечір він заплатив близько 500 фунтів стерлінгів, а персоналу залишив щедрі чайові. При цьому охорона стежила, щоб пару не фотографували.
Роман, однак, виявився коротким. Уже в лютому 2024 року стало відомо, що Круз розійшовся з Хайровою. За словами джерел, саме актор вирішив припинити стосунки, але хотів залишитися з колишньою коханою у дружніх стосунках, адже вони жили в одному будинку.
Не обійшлося без російського сліду і навколо одного з найвідоміших фільмів Круза. У 2023 році Світовий конгрес українців закликав Американську кіноакадемію не відзначати "Топ Ґан: Меверік" на "Оскарі" через можливий зв'язок стрічки з російським олігархом Дмитром Риболовлєвим.
Том Круз ностальгує по Росії
Йшлося про інформацію щодо фінансування фільму бізнесменом, якого називають наближеним до російського диктатора Володимира Путіна. Про можливий зв'язок картини з Риболовлєвим тоді писали, зокрема, Los Angeles Times та французьке видання Le Monde.
Раніше OBOZ.UA писав, якою виросла "відлучена" дочка Тома Круза та ким вона стала. Дівчина відмовилася від прізвища батька.
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