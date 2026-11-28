"Не зайняв місце в моєму серці": Горняк звернулася до Кравцова після вильоту з "Холостяка" та натякнула на стосунки інших учасниць поза шоу

Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотарка Христина Горняк, прокоментувала свій виліт із реаліті-шоу "Холостяк 15" у сьомому випуску. Вона рада, що не отримала троянду від баскетболіста В'ячеслава Кравцова до моменту, коли між ними розгорілися сильні почуття, мовляв, ця історія залишила би на її серці шрами.

За словами Горняк, вона прийшла на проєкт зі щирим бажанням впустити в своє життя нові стосунки, чого прагнули далеко не всі її конкурентки, які нібито мали романи за лаштунками реаліті. Емоціями після залишення "Холостяка 15" нотарка поділилася у своєму Instagram.

Христина Горняк заявила, що... Джерело: instagram.com/kristygor Розгорнути

"Дякую Славі за те, що не зайняв місце в моєму серці. Адже переглядаючи зараз всі ці серії, є чітке розуміння, що з часом ця історія могла би залишити в ньому шрами. Хоча вчора, переглядаючи момент, де я йду до авто, я трохи навіть просльозилася. Бо добре знаю, з якими намірами йшла на проєкт. Я була відкрита до знайомства, щирої комунікації, нових почуттів. І, була однією з небагатьох, хто не мав стосунків під час проєкту, і справді була вільна серцем для чогось нового. Навіть з тих, хто вчора отримав троянду", – написала Горняк.

Як підкреслила нотарка, вона зрозуміла, що не отримає троянду від Кравцова ще під час їхнього діалогу перед фінальною церемонією випуску. Ймовірно, мова йшла про відверту розмову, протягом якої Христина Горняк порівняла стосунки баскетболіста та іншої учасниці, Любові Конате, з "емоційними каруселями". Тоді спортсмена відверто здивувало, що за увесь період на проєкті нотарка так і не сформувала чіткого уявлення про його особистість.

Нотарка покинула шоу в сьомому випуску. Джерело: instagram.com/kristygor

Наостанок Христина Горняк додала, що не тримає жодних образ на В'ячеслава Кравцова й не знецінює шлях, який вони пройшли разом.

"Просто з повагою до себе, до іншої людини і до власних почуттів, дякую за цей досвід. А Славі бажаю бути задоволеним своїм вибором. А далі час покаже, хто є хто! Інколи краще не виграти, і бути не обраною!", – висловилася нотарка.

Як Кравцов попрощався з Горняк

У фіналі сьомого випуску перед В'ячеславом Кравцовим постав вибір: віддати троянду Христині Горняк або Діані Зотовій. Шалька терезів перехилилася на бік останньої. Баскетболіст подякував нотарці за емоції, які вона йому подарувала, після чого попрощався.

"Ти надихаєш мене глибше відчувати емоції та сміливо проживати свої переживання. Але якщо на початку стосунків нема впевненості в людині, то побудувати щось міцне буде дуже складно. Пробач мені, але я вимушений тебе провести", – звернувся Кравцов до Горняк.

Перед тим, як сісти в авто, нотарка побажала спортсмену навчитися розбиратися в людях і помічати важливе: "Пам'ятаєш, як я казала, що спортсмени переглядають матчі, коли помилилися? Тож приємних переглядів".

Що цікаво, саме Христині Горняк пророкували перемогу на "Холостяку 15", однак, як бачимо тепер, до фіналу вона не дійшла.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Христина Горняк викрила одну з учасниць "Холостяка" на проросійських поглядах. Основою для таких гучних заяв стали архівні коментарі Дарини Заінчуковської ("Електродіви"), де вона відверто виступала на захист мови країни-агресора.