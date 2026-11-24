Не став німцем у 2009-му, а тепер "перевзувся": Олег Винник, який хотів змінити громадянство, відповів, чи вдалося йому це

Співак-утікач Олег Винник, який після початку повномасштабної війни виїхав з України до Німеччини, знову заговорив про можливу зміну громадянства. Артист зізнався, що попри багаторічне проживання за кордоном досі не отримав німецького паспорта, хоча тепер вважає такий крок цілком логічним.

Про це виконавець розповів у короткому інтерв'ю блогеру Валерії Романко. За словами Винника, ще у 2009 році він уже мав право оформити німецьке громадянство, однак тоді не скористався цією можливістю. Тепер же його погляди змінилися.

"Громадянство вже отримали?" – запитав блогер.

"Ні, не отримав", – відповів співак.

На уточнення, чи планує він це зробити, Винник зауважив, що відповідне право мав ще багато років тому.

Винник зауважив, що відповід... Джерело: instagram.com/olegg.vynnyk.original Розгорнути

"Я маю право бути німцем. Десь, здається, у 2009 році я вже мав таке право", – сказав артист.

Водночас пояснити, чому тоді не оформив документи, виконавець не зміг. Він лише зазначив, що раніше розмірковував над цим питанням, але зрештою вирішив залишитися з українським громадянством. Сьогодні ж, на його думку, ситуація виглядає інакше.

"Раніше якось думав про це, а потім усе-таки вирішив – ні. А сьогодні, за логікою, напевно, було б правильніше отримати громадянство", – заявив Винник.

Артист також запевнив, що не відмовляється від ідеї стати громадянином Німеччини. Він пояснив це тим, що вже 26 років живе в цій країні, а її закони та правила стали звичною частиною його повсякденності.

Артист запевнив, що не відмо... Джерело: Facebook-сторінка фан-клубу Олега Винника Розгорнути

На запитання, ким він себе більше відчуває – німцем чи українцем, – співак відповів, що в душі залишається українцем. Однак у поведінці та побутових звичках, за його словами, дедалі більше переймає німецький спосіб життя.

"Зрозуміло, що я в душі українець, і цього нікуди й ніколи не подінеш. І це добре, це правильно. А за діями, за поведінкою – близько до німця, тому що звик до цього життя, до цих законів", – пояснив виконавець.

Нагадаємо, у серпні співак уже висловлювався про можливість отримання німецького громадянства. Тоді він заявляв, що 26 років живе в Німеччині, краще розуміє тамтешні правила, ніж життя на батьківщині, а тому вважає зміну паспорта логічним рішенням.

У серпні співак уже висловлю... Джерело: Facebook-сторінка фан-клубу Олега Винника Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Олег Винник розкрив, у який момент його "таємний" син-німець відчув себе українцем.