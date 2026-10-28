"Не потрібно робити мильну оперу": Саакашвілі на тлі розбірок із нардепкою Ясько показав рідкісне фото дочки та порівняв себе з українцями

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі присвятив зворушливий допис своїй молодшій доньці Жасмін на тлі розбірок із її мамою, народною депутаткою України Єлизаветою Ясько, яка намагається стягнути з нього аліменти. Громадський діяч поділився рідкісною світлиною дівчинки та підкреслив: дуже сумує через те, що не може бути присутнім у її житті та навіть обійняти.

На фотографії, яка з'явилася у Facebook Саакашвілі, маленька Жасмін попозувала на камеру з широкою усмішкою, тримаючи за руку бабусю Гіюлі. Дівчинка має світле волосся та виразні блакитні очі, колір яких успадкувала від мами.

Міхеїл Саакашвілі показав, я... Джерело: facebook.com/SaakashviliMikheil Розгорнути

"Звичайно, я хотів би обійняти Жасмінку сам. Але вже понад п'ять років я перебуваю в одиночній камері катівень пропутінської диктатури в Грузії і не можу з нею бачитися. Тому замість мене Жасмінку відвідує моя мама, яка намагається всіляко допомагати. Але жодна матеріальна допомога не може замінити батьківської присутності й тепла. Тому я дуже вдячний Лізі Ясько, яка виховує нашу доньку в надзвичайно складних умовах", – зазначив громадський діяч.

У відвертому дописі Міхеїл Саакашвілі різко звернувся до деяких представників українських медіа, які майже не цікавилися його боротьбою за свободу, тоді як тему особистого життя "рознесли" дуже швидко. Він наголосив, що зараз проходить через ті самі виклики, які й народ України.

"Ми маємо справу з тією ж трагедією, яка торкнулася мільйонів інших українців, яких розлучила війна. Багатьох – військовий полон та окупація. І не потрібно робити з цього мильну оперу. Це ще одна причина того, що в мене розривається серце від кожної звістки про бомбардування Києва", – висловився експрезидент Грузії.

Саакашвілі порівняв себе з українцями. Джерело: Скриншот

Однак, як наголосив Саакашвілі, незважаючи на складні життєві обставини та розрив стосунків із Ясько, він зовсім не втратив батьківський зв'язок із донькою. Навпаки, він хоче якомога швидше вийти на волю, аби брати участь у вихованні Жасмін та інших дітей.

"Упевнений, що саме так сумують за своїми дітьми полонені українські воїни та цивільні. Президент України та українська влада багато роблять для мого звільнення, і за це я їм безмежно вдячний. Ми остаточно зупинимо ворога і війна закінчиться. Ми повернемося і наші діти будуть щасливі під мирним небом улюбленої України", – написав Саакашвілі.

Судова тяганина між Саакашвілі та Ясько

Влітку 2026 року нардепка України звернулася до Шевченківського районного суду міста Києва з проханням видати наказ про стягнення аліментів із колишнього обранця. Однак Єлизавета Ясько отримала відмову, адже суддя не мала інформації, яка дозволяла б "установити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи-боржника" – Міхеїла Саакашвілі. Пізніше справу спрямували до апеляційного суду.

Єлизавета Ясько подала й інший позов до Шевченківського райсуду міста Києва, вимагаючи позбавити Саакашвілі батьківських прав.

Ясько подала позов до суду проти Саакашвілі. Джерело: Lisa Yasko / Facebook

Колишній президент Грузії відреагував на таку діяльність нардепки. Він публічно подякував Ясько за виховання їхньої спільної доньки в дуже складних умовах та наголосив, що щиро дбає про благополуччя Жасмін. За словами Саакашвілі, його мама неодноразово бачилася з дівчинкою та надавала їй фінансову підтримку.

"Крім того, моя мати продала частину сімейного майна в Грузії, а у 2022 році подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва", – повідомив громадський діяч.

Нагадаємо, що вперше інформація про роман Міхеїла Саакашвілі з молодшою на 22 роки Єлизаветою Ясько з'явилася у 2020-му, а приблизно через рік вони офіційно підтвердили стосунки. У 2023-му українка зізналася, що стала мамою. Дівчинка отримала прізвище нардепки, а її повне ім'я звучить Ясько Жасмін Міхеїлівна.

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