"Не кажи нікому": Макс Барських оголосив дату виходу нового альбому

Реліз нової україномовної платівки артиста запланований на 27 листопада.

Майбутній альбом "Не кажи нікому" вже став феноменом у кар’єрі Макса Барських та українському шоу-бізнесі. Кожен із семи синглів, представлених музикантом протягом року, увійшов до топ-5 пісень чарту Apple Music.

Макс Барських оголосив дату... Джерело: пресслужба Розгорнути

До платівки увійдуть "Не складається", "Колишній", "Закоханий", "Сльози", "Людина для мене", "Стерти чат" та бенгер "Кольє", який четвертий тиждень поспіль очолює українські радіочарти.

Однією з останніх прем’єр майбутнього альбому став сингл "Невчасно", презентований під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV, присвяченого творчості Макса Барських. Уже за кілька днів після релізу композиція посіла третю сходинку чарту Apple Music.

Макс Барських оголосив дату... Джерело: пресслужба Розгорнути

"Невчасно" відкриває другу частину платівки та знаменує зміну музичного настрою.

Анонс альбому відбувається на тлі важливих змін у творчій кар’єрі музиканта. Під час того ж ефіру "Фабрики зірок" Макс Барських та режисер Алан Бадоєв оголосили про завершення співпраці після 18 років спільної роботи.

Макс Барських оголосив дату... Джерело: пресслужба Розгорнути

Символічним фіналом їхньої творчої історії стануть два заключні шоу "Сьогодні має сенс" у київському Палаці "Україна" 8 та 9 грудня. Квитки на обидва концерти були розпродані менш ніж за 48 годин після анонсу.