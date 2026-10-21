Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"
Де зараз Володимир Бистряков...
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Композитор Володимир Бистряков, який створив музику до легендарних радянських мультфільмів, зокрема "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", після початку повномасштабної війни виїхав з України до Німеччини. Ще задовго до цього він виправдовував окупацію Криму, а в березні 2025 року назвав Київ "кастрованим" через перейменування вулиць, мовну політику та мобілізацію.
Про його від'їзд з України та політичні погляди згадала редакторка мультфільмів і перекладачка Наталія Гузєєва, відома як авторка персонажів Капітошки та Петрика П'яточкіна. В інтерв'ю OBOZ.UA вона поділилася своїм ставленням до колишнього колеги, з яким працювала над анімаційними проєктами.
Він після початку повномасшт...
Джерело: Facebook Володимира Бистрякова
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"Бистряков – талановитий композитор, і на нашій студії він був дуже затребуваний. Але найбільший попит на нього був насамперед у Росії, тому Революцію Гідності й подальше віддалення України від російського шоу-бізнесу він сприйняв як особисту катастрофу. Як і багато інших, хто будував там кар’єру. На зламі епох таке буває", – зазначила Гузєєва.
Вона також пояснила, що вважає принциповим питанням не сам виїзд композитора за кордон, а його позицію: "Чи втік він? Як людина, яка не підлягала мобілізації, він мав право виїхати й скористався ним. Але річ не в тому, що літня людина виїхала, а в її позиції. І ось її я не поділяю. Водночас і серед тих, хто залишився в Україні, є люди зі світоглядом, який мені чужий. Не хочу наводити приклади – їх можна знайти в медіа, які постійно когось викривають".
Серед найвідоміших робіт Бис...
Джерело: Facebook Володимира Бистрякова
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Чим відомий Володимир Бистряков
Володимир Бистряков народився 1946 року в Києві, де здобув музичну освіту в консерваторії, а згодом працював піаністом Київської філармонії. Широку популярність йому принесла композиторська діяльність: він створював музику для естрадних виконавців, кінофільмів, театральних постановок і мультфільмів.
Серед найвідоміших робіт Бистрякова – музика до анімаційних стрічок "Як Петрик П'яточкін слоників рахував", "Аліса в Задзеркаллі", "По дорозі з хмарами" та "Острів скарбів".
Бистряков виправдовував окупацію.
Джерело: Facebook Володимира Бистрякова
Як Бистряков виправдовував окупацію
Бистряков не приховував проросійських поглядів і до початку повномасштабного вторгнення. У 2017 році в ефірі проросійського телеканалу "112 Україна" він заявив, що в Криму нібито законно провели референдум, а російських військових там не було.
Композитор також перекладав відповідальність за початок війни на українську сторону. Він стверджував, що війни на Донбасі можна було б уникнути, якби Україна погодилася на конфедеративний устрій, і заперечував роль Росії в початку бойових дій.
"Крим у нас був автономною республікою, там законно провели референдум. І ніяких автоматів там не було. Була лише команда з Америки не перешкоджати анексії Криму. На Донбасі все розпочалося не з Росії, а з того, що Донбас виступав за те, щоб у нас була конфедерація. Якби у нас вона була, якби не розпочали із літаків обстрілювати Луганськ, не було б війни. Я впевнений", – заявляв музикант.
Бистряков критикував Революц...
Джерело: Facebook Володимира Бистрякова
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Зокрема, Бистряков критикував Революцію Гідності, українську владу та політику деколонізації. Він також заявляв, що так звані чорні списки нібито знищують українську культуру, а російських військових на Донбасі немає.
За свої заяви у 2018 році композитор потрапив до бази "Миротворець". Серед зазначених на сайті причин – публічна антиукраїнська пропаганда, підтримка проросійських терористичних організацій та підтримка російської агресії проти України.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Бистряков залишив Україну у березні 2022-го та перебрався до Німеччини. Через три роки після виїзду у березні 2025 року він вирішив поділитися своєю новою пропагандистською думкою із суспільством у соцмережах.
Після початку повномасштабно...
Джерело: Facebook Володимира Бистрякова
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"Мене можуть запитати про ностальгію...Отож. Ностальгії не виникає за тим Києвом, який є зараз... кастрованим, перейменованим, із забороненою рідною мовою (мова про російську мову. – Ред.), з брехнею в ефірі, з затриманнями людей..." – писав композитор.
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