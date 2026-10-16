"Найпрофесійніша інтерв’юерка України" назвала двох зірок-легенд, які не хочуть давати інтервʼю

Інтерв'юерка Аліна Доротюк назвала двох легендарних представників української культури, яких давно мріє запросити на інтерв’ю, але поки безуспішно. Йдеться про народих артистів – актрису Аду Роговцеву та співака Василя Зінкевича, які нечасто з’являються в публічному просторі та не поспішають спілкуватися з журналістами.

Про це вона розповіла в інтерв’ю програмі "Ранок вдома". Доротюк, яка сама назвала себе "найпрофесійнішою інтерв’юеркою України", зізналася, що навіть багаторічний досвід роботи не допоміг їй поки домовитися про розмову з цими знаменитостями.

"Яких я дуже чекаю? Ада Роговцева, Василь Зінкевич. Це ті, до кого я "стукала", і, на жаль, поки що вони не прийшли до мене на інтерв’ю. Це вже легенди України", – розповіла Доротюк.

Водночас інтерв'юерка не вважає, що відкладене інтерв’ю обов’язково означає остаточну відмову. За її словами, деякі співрозмовники погоджуються на розмову лише через кілька років після першого запрошення.

"Завжди є гості, які відкладають інтерв’ю, але приходять через рік, два, три, чотири. І такі у мене були гості, і вони все ж таки доходять, приходять і дають інтерв’ю", – пояснила вона.

Ада Роговцева майже не дає інтерв'ю. Джерело: facebook.com/adarogovtseva

Зазначимо, Ада Роговцева справді досить вибірково підходить до спілкування з медійниками. Останніми роками акторка давала інтерв’ю лише журналісту Олексію Суханову та співаку-військовому Сергію Жадану – людям, яких добре знає та з якими має особистий зв’язок.

Не менш закритим залишається й Василь Зінкевич. Легендарний співак не дає інтерв’ю та дуже рідко з’являється на публіці. Побачити його можна переважно під час великих концертів, присвячених знаковим подіям для України.

Василь Зінкевич. Джерело: скриншот відео

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