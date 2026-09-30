"Найкрасивіша жінка світу", яка ввела в моду оголений вагітний живіт, приголомшила гламурним образом на премʼєрі. Фото

Голлівудська акторка Енн Гетевей, яку журнал People назвав "найкрасивішою жінка світу", приголомшила появою на червоній доріжці світової прем'єри "Веріті" в Нью-Йорку (США). 43-річна акторка, яка вагітна третьою дитиною, підкреслила округлий живіт розкішним чорним образом із мереживною сукнею та прозорою блискучою накидкою.

Гетевей вийшла до фотографів разом із Дакотою Джонсон та Джошем Гартнеттом, повідомляють у People. Для заходу акторка обрала чорну сукню силуету "русалка" з колекції ательє модельєра Прабала Гурунга, доповнивши її діамантовим браслетом і сережками у формі крапель.

Для заходу акторка обрала чо... Розгорнути

Гетевей зібрала довге каштанове волосся у високу зачіску, залишивши частину розпущеною. Макіяж вона зробила стриманим: підкреслила очі бронзовими відтінками, а на губи нанесла матову нюдову помаду.

Зазначимо, акторка уже кілька місяців на світських заходах підкреслює свій вагітний живіт у всеможливих образах і не ховає його за кількома шарами одягу, а навпаки – оголює.

У червні Гетевей оголосила, що разом із чоловіком Адамом Шульманом чекає на третю дитину. Подружжя вже виховує двох синів – 10-річного Джонатана та 6-річного Джека.

У серпні Гетевей розповіла, що вони із Шульманом уже знають стать майбутньої дитини, але поки не збираються її розкривати.

У "Веріті" актриса виконала роль успішної письменниці Веріті Кроуфорд. За сюжетом її героїня після загадкової аварії більше не може працювати над своєю книжковою серією, тому її чоловік Джеремі, якого зіграв Джош Гартнетт, наймає письменницю Лоуен Ешлі, роль якої виконала Дакота Джонсон.

Гетевей зібрала довге каштан... Розгорнути

Під час роботи в будинку подружжя Лоуен знаходить незакінчений рукопис. Він може розкрити похмурі таємниці Веріті та її чоловіка, через що письменниця починає сумніватися, де закінчується вигадка і починається реальність.

Раніше OBOZ.UA розповідав про інший вихід Енн Гетевей на червону доріжку. Актриса спеціально не ховала живіт під кофтиною, а застібнула її лише на верхні ґудзики.