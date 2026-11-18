"Найкрасивіша жінка світу" таємно народила третю дитину та вперше вийшла з нею в світ: фанати розгледіли натяк на стать

Голлівудська акторка Енн Гетевей, яку журнал People назвав "найкрасивішою жінкою світу", вперше з'явилася поза домом з третьою дитиною. 44-річну зірку помітили під час прогулянки Нью-Йорком (США) із новонародженим малюком у переносці.

Водночас сама знаменитість поки офіційно не оголошувала про народження дитини та не розкривала її імені. Перші фотографії акторки з немовлям оприлюднило видання TMZ.

Сама знаменитість поки офіці... Джерело: x.com/annehathawaybr Розгорнути

Гетевей гуляла містом із подругою, тримаючи дитину в спеціальному рюкзаку-переносці обличчям до себе. На фото знаменитість мала розслаблений вигляд: усміхалася, спілкувалася зі супутницею та, за словами джерела, навіть зупинилася, щоб та могла зробити кілька світлин.

Найбільше увагу шанувальників привернула шапочка малюка. За її кольором можна припустити, що акторка могла народити дівчинку. Однак підтверджень цієї версії немає: стать і ім'я третьої дитини зірка поки тримає в таємниці.

Нагадаємо, у червні 2026 року Енн Гетевей повідомила, що чекає на третю дитину від чоловіка, продюсера та дизайнера ювелірних прикрас Адама Шульмана. Зворушливу новину вона оголосила, опублікувавши відео, у якому показала округлий живіт. "Малюк, я твоя", – лаконічно підписала ролик знаменитість.

У червні 2026 року Енн Гетев... Джерело: Скриншот Розгорнути

Протягом вагітності акторка не приховувала змін у фігурі та неодноразово показувала оголений живіт на світських заходах. Зокрема, у вересні вона з'явилася на прем'єрі фільму "Веріті" в Нью-Йорку в чорній мереживній сукні, а згодом вразила публіку джинсовим образом із відкритим животом.

У серпні Гетевей також розповідала, що вони з чоловіком уже знають стать майбутньої дитини, проте не збираються поспішати з її розголошенням.

Протягом вагітності акторка... Розгорнути

Для подружжя це третя дитина. Вони вже виховують двох синів – 10-річного Джонатана та 6-річного Джека. Акторка нечасто показує дітей публіці та намагається оберігати їхнє приватне життя.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Енн Гетевей вийшла в світ у сукні від українського бренду за майже 45 тисяч гривень.