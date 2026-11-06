Найгламурніша подія року Met Gala здивувала вибором теми в 2027 році: сукні та костюми – в минулому

Музей мистецтва Метрополітен визначився з темою виставки Інституту костюма 2027 та однієї з найграндіозніших модних подій року – Met Gala. Організатори вирішили залишити в минулому вечірні сукні та вишукані костюми, натомість зосередивши акцент на повсякденному одязі. У наступному році гламурний бал пройде під назвою extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday ("Надзвичайне: мода та поетика повсякденності").

Обрана тема має спонукати кожного відвідувача "побачити звичне по-новому". За задумом представників Музею мистецтва Метрополітен, експозиція досліджуватиме, як повсякденні речі перетворяться на щось унікальне завдяки творчому підходу дизайнерів. Про це повідомляє Vogue.

Тема Met Gala 2027 – "Надзви... Розгорнути

Виставки буде розкривати оголошену тему одразу з двох боків. По-перше, переосмислить базові елементи гардеробу, як от джинси та футболки, а по-друге, продемонструє, як прості або ж навіть "одноразові" матеріали, на кшталт паперу чи пластику, можуть трансформуватися в мистецтво.

Експозицію організовуватиме куратор Інституту костюма Ендрю Болтон. Він розкрив, що натхненням для майбутньої події стала тема минулорічної виставки та балу Met Gala – Costume Art, яка змусила його глибше замислитися над тим, як люди сприймають повсякденні речі.

У певному сенсі експозиція "Надзвичайне: мода та поетика повсякденності" перегукуватиметься із тенденціями, які чітко прослідковуються на багатьох останніх модних показах. Дизайнери повертають у фокус уваги звичайний одяг та завдяки стилізації підкреслюють індивідуальність людини.

Модна подія наступного року... Розгорнути

Met Gala 2027 відгримить 3 травня, а потім відкриється виставка Інституту костюма. У межах експозиції, що триватиме з 9 травня 2027 року по 9 січня 2028-го, будуть представлені роботи модельєрів Джуна Такахаші, Куніхіко Морінаґи, Вірджила Абло, Джанфранко Ферре, Джонатана Андерсона та інших.

Зауважимо, що спершу грандіозний модний захід мав бути присвячений роботам англійського дизайнера Джона Гальяно, відомого своїми авангардними колекціями. Проте від цієї ідеї довелося відмовитися після того, як модельєр потрапив у немилість суспільства через низку антисемітських та расистських висловлювань.

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