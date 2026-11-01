Наталія Могилевська вперше показала обличчя доньки-першокласниці та її милий образ котика на Геловін. Відео

Співачка Наталія Могилевська показала, як готувала молодшу 6-річну доньку Софію до Геловіну. Дівчинка приміряла образ чорно-червоного котика для шкільного свята, а артистка вперше за тривалий час дозволила розгледіти частину її обличчя, яке зазвичай приховує від публіки.

Як розповіла Могилевська у Instagram, святкування Геловіну відбулося у школі Софії, яка цьогоріч пішла до першого класу. Для тематичного дня Могилевська обрала доньці червоно-чорний костюм, доповнений обручем із котячими вушками. Волосся дівчинки вона зібрала у два хвостики та прикрасила бантиками.

Утім, головною деталлю образу став макіяж, який співачка зробила власноруч. На відео видно, що вона малювала доньці стрілки, фарбувала кінчик носа та верхню губу чорним кольором, а нижню – білим. У результаті Софія стала схожою на маленького котика. Могилевська також показала половину обличчя дівчинки.

"Цукерка або витівка? Так пройшов наш перший шкільний Геловін... Мама дуже старалася над образом, модель залишилась страшенно задоволеною, тож усі щасливі", – написала співачка.

Головною деталлю образу став... Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya Розгорнути

Нагадаємо, 1 вересня молодша донька артистки Софія вперше пішла до школи. Тоді Могилевська також поділилася з підписниками кадрами особливого ранку: показала, як збирала шестирічну дівчинку, вкладала їй волосся та проводжала до навчального закладу.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2023 року Могилевська вперше розповіла про двох прийомних доньок – рідних сестер Мішель та Софію, яких удочерила після початку повномасштабної війни. Артистка нечасто показує дівчат у соцмережах і ретельно оберігає їхню приватність, ховаючи обличчя.

Образ Софії. Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що відомо про чоловіків Наталії Могилевською, які змогли підкорити серце артистки, та з ким вона зараз створила щасливу сім'ю.