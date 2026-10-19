Наталія Бучинська зламала ребра після падіння: як почувається співачка і чи відбудуться заплановані концерти

Співачка Наталія Бучинська повідомила про серйозну травму, через яку їй довелося змінити концертний графік. Артистка впала, втратила свідомість і зламала ребра.

Тепер вона відновлюється та змушена скасувати частину запланованих виступів. Про нещасний випадок виконавиця розповіла в Instagram.

На відео вона постала, сидячи в кріслі та з рукою в медичному бандажі.

"На жаль, я дійсно впала, втратила свідомість, поламала ребра, і життя вирішило трохи скоригувати не тільки мої плани, а й концертний графік. Але не хвилюйтеся, я відновлююся і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас", – пояснила Бучинська.

Артистка також жартома згадала рядки зі своєї пісні, які після цього інциденту набули для неї особливого значення: "Якби я знала де впаду, собі б напевно постелила". Наприкінці звернення вона з гумором обіграла цей вислів, зауваживши, що іноді справді варто знати, де постелити.

Через травми співачці довелося переглянути найближчі концертні плани. Виступи в Ніжині та Фастові скасували "до кращих часів", а концерти в інших містах перенесли на нові дати.

Через травми співачці довело... Джерело: скриншот Розгорнути

"Тому маємо такі зміни. Концерти у Ніжині і Фастові, на жаль, скасовано до кращих часів. А ось наші зустрічі переносяться: Кам'янське – на 18 листопада, Верхньодніпровськ – на 19 листопада, Лохвиця – на 22 листопада", – перерахувала артистка.

Однак, перший її виступ після травми заплановано на 30 жовтня. Можливо до того часу самопочуття і здоров'я знаменитості покращиться для того, аби мати сили виступити перед публікою.

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