Нардепка Ясько через суд вимагає аліментів від Саакашвілі, який сидить e грузинській в'язниці: подробиці справи

Народна депутатка України Єлизавета Ясько намагається стягнути аліменти з колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, від якого вона народила доньку Жасмін. Окрім того, українка хоче позбавити його батьківських прав.

Про це стало відомо із сайту Єдиного реєстру судових рішень. Також інформація опублікована на сайті Шевченківського районного суду міста Києва.

Єлизавета Ясько та Міхеїл Саакашвілі. Джерело: Facebook / Mikheil Saakashvili

Що відомо про судовий процес

Влітку цього року політикиня просила в Шевченківського райсуду міста Києва видати наказ про стягнення аліментів.

Суддя не отримала інформації, яка дозволяла б "установити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи-боржника", тобто Саакашвілі, а тому відмовила у видачі судового наказу.

Фрагмент ухвали. Джерело: Скриншот reyestr.court.gov.ua

Згодом на порталі з'явилося повідомлення про те, що справа спрямована до апеляційного суду.

Також Шевченківський райсуд міста Києва зареєстрував ще одну справу, у якій Ясько позивалася до Саакашвілі, вимагаючи позбавлення батьківських прав.

Інформація столичного Шевчен... Джерело: Скриншот court.gov.ua Розгорнути

Єлизаветі Ясько 36 років. Джерело: Facebook / Lisa Yasko

Що відомо про стосунки Єлизавети Ясько та Міхеїла Саакашвілі

Про роман політиків медіа дізналися ще у 2020-му; приблизно через рік пара підтвердила стосунки. Ясько молодша від Саакашвілі на 22 роки. ЗМІ заявляли, що вона періодично жила в резиденції колишнього президента Грузії в селищі Лісники на Київщині.

Ясько зізналася, що стала мамою, у дописі, присвяченому Дню захисту дітей 1 червня 2023 року. Вона спершу не розкривала стать дитини, а також не уточнювала, коли саме народила.

"Моя дитина – це моя любов. Для батька наша дитина – це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України..." – написала тоді нардепка.

Пізніше у своїй декларації жінка розкрила, що донька отримала її власне прізвище. Дитину звати Ясько Жасмін Міхеїлівна.

Нагадаємо, що Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня 2021 року; відтоді він перебуває в ув'язненні.

Ясько й Саакашвілі. Джерело: Lisa Yasko / Facebook

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