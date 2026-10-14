На концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка: співачка не стримала емоцій

Співачка Тіна Кароль пережила несподіваний момент під час концерту в Полтаві. Коли артистка виконувала пісню "Закрили твої очі", присвячену її покійному чоловікові Євгену Огіру, на сцену раптово прилетів птах або кажан. Співачка на мить зупинилася, уважно простежила за непроханим гостем і здивовано відреагувала на його появу.

Відео незвичайного моменту опублікували в TikTok. Глядачі назвали цей момент особливо символічним через те, що тваринка з'явилася саме під час виконання композиції, у якій Кароль співає про тугу за коханою людиною та надію знову побачити її.

У коментарях глядачі уточнили, що на сцену прилетів не птах, як багато хто підозрював, а кажан.

На самих кадрах видно, як артистка несподівано перериває спів, а коли кажан підлітає до неї, простягає руку та стежить за його польотом. Згодом Кароль здивовано дивиться на глядачів, усміхається й хитає головою, ніби не може повірити в те, що сталося. Зал зустрів цей момент оплесками.

На концерт Кароль прилетів кажан. Джерело: скриншот

Цікаво, що цей трапилося, коли артистка виконувала куплет, де звучать слова про спроби знайти кохану людину серед перехожих і сподівання на зустріч із нею хоча б уві сні:

В обличчях перехожих шукаю я тебе.

На зустріч сподіваюсь, бо надія живе.

Можливо в телефоні, а може уві сні –

Ти прийдеш і скажеш, як завжди мені:

Люблю тебе... Люблю тебе... – а я...

Зазначимо, що Тіна Кароль присвятила пісню "Закрили твої очі" своєму чоловікові Євгену Огіру, який помер 28 квітня 2013 року після боротьби з раком. Співачці тоді було 27 років. Вона залишилася сама з маленьким сином Веніаміном.

Тіна Кароль з Євгеном Огіром... Джерело: Viva! Розгорнути

Кароль та Огір познайомилися навесні 2006 року на фестивалі "Таврійські ігри" в Каховці на Херсонщині. Спочатку їх пов'язували робочі взаємини, адже чоловік згодом став продюсером артистки. Однак професійна співпраця переросла в романтичні стосунки.

У січні 2008 року пара таємно одружилася, а в червні того ж року повінчалася в Києво-Печерській лаврі. Восени в подружжя народився син Веніамін.

Тіна Кароль із сином. Джерело: instagram.com/tina_karol

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя.