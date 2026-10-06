"На голову не налазило". Зʼявилися нові подробиці про життя "зниклої" Сестрички Віки: яку артистку вона покликала в гості після 30 років мовчання

Українська співачка Христина Соловій розповіла про несподівану зустріч із Вікторією Врадій, відомою багатьом як Сестричка Віка. Зірка українського року 90-х, яка ще у 1993 році виїхала до США, сама запросила молодшу колегу в гості. До цього артистка близько 30 років не давала інтерв'ю.

Про це Соловій розповіла в ефірі FM Галичина. За словами співачки, зв'язатися із Врадій їй допоміг Володимир Бебешко, який передав один із номерів телефону своєї першої дружини.

Соловій зізналася, що довго телефонувала за різними номерами, однак ніхто не відповідав. Аж раптом одного разу почула у слухавці голос Сестрички Віки.

"Минулого грудня я отримала від Володимира Бебешка один із її номерів телефонів. Я дзвонила на всі, дуже довго, жоден не відповідав, і аж раптом я чую: "Алло!" І мене аж промурашило, ну в приємному сенсі, звісно", – згадала артистка.

Врадій, за словами Соловій, погодилася передати їй право виконати одну зі своїх пісень, хоча вони до цього не були знайомі.

"Вона 30 років вже живе в Каліфорнії, і в неї зовсім інший стиль життя, вона не співає. І якимось чином через розмову по телефону вона мені довірила цю пісню", – розповіла Соловій.

Згодом ця телефонна розмова переросла в особисту зустріч. Коли з'явилася можливість приїхати до США, Врадій запросила Соловій до себе.

"Коли я вже взялася за роботу, то з'явилася нагода поїхати до неї в гості. Вона мене запросила, і це було взагалі мені на голову не налазило. Це була така творча поїздка, подорож", – сказала Христина Соловій.

Артистка емігрувала до США. Джерело: Скриншот

Для виконавиці ця зустріч стала особливою ще й через різницю у віці та творчому досвіді. Як пояснила артистка, Сестричка Віка виїхала з України у 1993 році, а сама Соловій – народилася того самого року.

"Вона не давала інтерв'ю 30 років, і вона погодилася. Це не інтерв'ю, це розмови двох співачок, двох артисток: однієї, яка покинула Україну в 1993 році, і другої, яка народилася в 1993 році", – зазначила Соловій.

Їхня розмова відбулася в День Незалежності України, тобто 24 серпня. Спочатку Соловій не планувала робити з неї публічний матеріал, адже хотіла просто поспілкуватися із артисткою, яку називає "людиною-епохою".

Сестричка Віка залишилася в... Джерело: Скриншот Розгорнути

Однак згодом виконавиця вирішила, що ця історія важлива для її творчого дослідження української музики та різних поколінь артистів.

"Я хотіла просто з нею поспілкуватися. А потім я подумала, що в цьому дослідженні люди різних поколінь. Я хочу, щоб вони відчули цю епоху, а це – людина-епоха, вона для мене ікона", – пояснила співачка.

Що відомо про Сестричку Віку

Вікторія Врадій була однією з найяскравіших українських рок-виконавиць кінця 1980-х – початку 1990-х років. Ще школяркою вона виступала у ВІА "Арніка", а згодом стала солісткою джаз-рокової групи Юрія Варума "Лабіринт".

У 1989 році Врадій перемогла на першому фестивалі "Червона рута" в категорії рок-виконавців. Після цього вона розпочала сольну кар'єру та здобула популярність під сценічним ім'ям Сестричка Віка.

У 1993 році артистка виїхала до США. Там вона оселилася в Лос-Анджелесі й певний час продовжувала займатися музикою, однак згодом відійшла від сцени. Врадій працювала у шпиталі, керувала таксі та була менеджеркою.

Нині Сестричка Віка продовжує жити у США та отримує пенсію. За словами її знайомих, артистка час від часу приїжджала в Україну, але повертатися до активної музичної кар'єри не стала.

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