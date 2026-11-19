"Ми всі повинні нервувати": принц Гаррі під час таємного візиту до Львова оголосив, що готовий воювати з Росією
Принц Гаррі заявив про готов...
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Під час неоголошеного візиту до Львова принц Гаррі зробив заяву про те, що цілком може знову повернутися на військову службу, якщо виникне пряма загроза з боку Росії. Як переконаний герцог Сассекський, Велика Британія не один рік де-факто перебуває у стані конфлікту з РФ, тож люди мають бути настороженими.
Свою позицію молодший син короля Чарльза III висловив в подкасті The Telegraph Ukraine: The Latest. Він підкреслив, що в цьому контексті світ міг би взяти для себе багато корисного з досвіду українців у війні.
Принц Гаррі готовий повернут...
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"Нам є чого повчитися в України. Я вважаю, що весь світ може багато чого навчитися в України. Якщо мене знову попросять вступити до війська і в цьому буде потреба, я на всі 100 відсотків буду готовий служити своїй країні пліч-о-пліч із побратимами-ветеранами та військовослужбовцями", – сказав принц.
За словами герцога Сессекського, те, що зараз на Велику Британію "не летять дрони, кулі та ракети", зовсім не означає, що країна в цілковитій безпеці. Він зазначив, що в реальності вже близько десяти років триває конфлікт між його батьківщиною та РФ.
Окрім того, як переконаний принц Гаррі, уся Європа вже "усвідомила загрозу" з боку Росії. Проте він має сильне занепокоєння через те, що континент може "обернутися сам проти себе", тож загальна геополітична позиція його бентежить.
"Гадаю, ми всі повинні нервувати, безумовно. І я вважаю, що ми маємо бути готовими. Ті з нас, хто вже служив, повинні бути готові знову стати до служби", – наголосив син Чарльза III.
Принц Гаррі служив в Афганістані
Зауважимо, що принц Гаррі провів в армії десять років. Він двічі служив в Афганістані як пілот ударного гелікоптера Apache. Військову кар'єру герцог Сассекський завершив у 2015 році.
Візит принца в Україну
Принц Гаррі здійснив четвертий таємний візит до нашої країни, аби взяти участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma. Під час події, що відбулася у Львові, він виступив із промовою, в якій підсвітив зміну ролі України в міжнародній медичній спільноті.
Герцог Сассекський вчетверте...
Джерело: instagram.com/chrisbaronsmith
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Герцог Сессекський також підтримав українських учасників Ігор Нескорених та влаштував сюрприз команді Театру Ветеранів. Він несподівано зустрівся із членами проєкту перед початком вистави, тепло з ними поспілкувався та зробив пам'ятне фото.
Принц Гаррі зробив сюрприз д...
Джерело: facebook.com/TerritorialDefenseForces
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Уперше після початку великої війни принц Гаррі приїхав до України в квітні 2025 року та поспілкувався із українцями, які проходили відновлення після важких травм у центрі Superhumans у Львові. Для наступних двох візитів – у вересні 2025-го та квітні 2026-го – він обирав Київ.
Раніше OBOZ.UA писав, що зірка "Гри престолів" розповів, що його вразило в Україні та чому дружина була проти цього візиту.
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