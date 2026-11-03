"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали

Українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" Ірина Сопонару повідомила, що разом із чоловіком-британцем Рісом Бейнхемом вирішила виїхати з Києва. Вони до останнього залишалися в столиці, однак посилення обстрілів з боку Росії змусило їх піти на радикальний крок.

Для переїзду подружжя обрало рідне місто Сопонару – Чернівці. Про це артистка розповіла в коментарі для проєкту "Наодинці з Гламуром".

"Ми з Рісом тримались, скільки могли. Десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але декілька тижнів без нормального сну, і в мене "дах" почав підтікати. Я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати. Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців. До батьків", – поділилася акторка.

Сопонару з чоловіком вирішил... Джерело: instagram.com/irinasoponaru Розгорнути

У Чернівцях Ірина Сопонару з чоловіком планують залишатися щонайменше до кінця зими. Там вони перечекають період серйозних відключень світла у Києві й сподіваються, що вже навесні безпекова ситуація дозволить їм повернутися.

"Сподіваюся, що до кінця зими. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там", – зазначила знаменитість.

Нагадаємо, що Ірина Сопонару була зіркою "Кварталу 95" майже десять років, однак наприкінці 2025-го звільнилася з проєкту. Як підкреслювала акторка, рішення піти було для неї аж ніяк не спонтанним, а головними причинами стали професійне вигорання і втрата віри в те, що її робота в сфері гумору має сенс.

Акторка пішла з "Кварталу" в 2025 році. Джерело: instagram.com/irinasoponaru

Однак вже у 2026 році під час розмови з OBOZ.UA Сопонару не виключила своє повернення до "Кварталу 95". Знаменитість зазначила, що може подумати над можливістю знову вийти на сцену проєкту, проте й без цього повністю задоволена теперішнім життям.

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