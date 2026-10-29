"Мурік" пригадав, на який симптом жалівся "Дизель" в останній розмові перед раптовою смертю: потрібно було одразу викликати "швидку"

Музикант Дмитро Муравицький, відомий як "Мурік", розповів, на що скаржився його колега по Green Grey Андрій Яценко ("Дизель"), під час їхньої останньої телефонної розмови. За словами артиста, друг згадав про неприємні відчуття за грудиною, однак вони домовилися перенести обстеження на понеділок. 20 жовтня 2025 року, у цей же понеділок, музикант раптово помер через серцеву недостатність, спричинену ішемічною хворобою серця.

Про останню розмову з Яценком "Мурік" розповів в інтерв'ю ЖВЛ. Він зізнався, що тепер розуміє: за таких симптомів, можливо, варто було не чекати початку робочого тижня, а одразу викликати медиків.

"Ми розмовляли, що зйомку варто перенести, бо дощ іде. І тоді Андрій сказав, що не дуже себе почуває, якісь неприємні відчуття за грудиною. Я кажу, що треба робити кардіограму. Він каже: "Так, я на понеділок домовився", – пригадав музикант.

Він пояснив, що вони зазвичай зверталися до клінік, які були поблизу, однак ті мали відкритися лише в понеділок. Тепер "Мурік" припускає, що в такій ситуації потрібно було наполягти на невідкладній допомозі.

"Можливо, треба було сказати: "Слухай, не варто зволікати та потрібно викликати "швидку" чи якусь службу", – поділився артист.

Близькі "Дизеля" розповідали... Джерело: instagram.com/greengreyofficial Розгорнути

За словами Муравицького, після смерті друга він аналізував їхню останню розмову, однак не звинувачує себе в тому, що не зміг передбачити трагедію. Він визнає, що люди нерідко неуважно ставляться до власного здоров'я, а певні симптоми можуть залишатися без належної уваги.

"Не те, щоб лікті собі гризти. Ми взагалі до себе іноді ставимося неуважно. І, може, була якась симптоматика, до якої можна було і раніше придивитися. Але я ж не лікар", – сказав "Мурік".

Трагедія з "Дизелем" сталася... Джерело: instagram.com/murik_greengrey Розгорнути

Що відомо про смерть Андрія "Дизеля" Яценка

Андрій Яценко помер 20 жовтня 2025 року у віці 55 років. Він був гітаристом, співзасновником і одним із лідерів українського рок-гурту Green Grey.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії музикант долучився до захисту України. У червні 2022 року він підписав контракт і певний час служив у батальйоні "Мрія". Після закінчення трирічного контракту пішов зі служби.

Прощання з Яценком відбулося 23 жовтня в Будинку кіно в Києві. Причиною його смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Прощання з Яценком відбулося... Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше дружина музиканта, реперка Євгенія Фара, розповідала, що він не скаржився на самопочуття. Водночас рідна тітка артиста Айя Коростильова припускала, що хвороба могла давати про себе знати раніше, але Андрій не надавав цьому значення та не любив лікарів.