Мрія підлітка з 2000-х збулася: зірка культового серіалу "Буремний шлях" познайомилася з киянкою і розкрила, що її повʼязує з Україною

Киянка Інна, яка в підлітковому віці не пропускала жодної серії популярного аргентинського серіалу "Буремний шлях", через роки зустріла його головну зірку Луїсану Лопілато вже в Канаді. Виявилося, що їхні діти навчаються в одному класі, а сама акторка добре знає про Україну та має українських друзів.

Історією несподіваного знайомства українка поділилася у Threads, опублікувавши спільне фото з Лопілато. За її словами, вона близько місяця не наважувалася підійти до акторки, хоча ще раніше побачила її на батьківських зборах у школі.

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Зрештою жінка зупинила Луїсану та вирішила розповісти, що вона українка і в юності дивилася "Буремний шлях". Киянка навіть не встигла договорити, як акторка одразу усміхнулася співрозмовниці та пригадала свою роль у серіалі.

Як змінилася акторка з часів зйомок серіалу

"Я сказала їй, що я українка і що коли я була підлітком, у нашій країні по телевізору йшов популярний аргентинський серіал. Я навіть не встигла договорити, як у неї з'являється усмішка на обличчі, і вона одразу відповідає: "Так, це була я", – розповіла українка.

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Вона зізналася Лопілато, що для неї ця зустріч стала неймовірною, адже колись вона просто дивилася серіал по телевізору, а тепер познайомилася з його головною героїнею особисто.

Під час розмови Луїсана зазначила, що знає Україну та має чимало друзів-українців. За її словами, деякі з них навіть розповідали, що вивчили іспанську саме завдяки "Буремному шляху".

Як українка познайомилася з відомою актрисою. Джерело: скриншот

Ще приблизно за місяць до цієї зустрічі Інна поділилася в Threads, що забираючи дітей зі школи після першого навчального дня, вона почула від доньки, що до їхнього класу прийшов новий хлопчик, батько якого – відомий співак у Канаді.

Жінка вирішила з'ясувати, хто ж це, і почала шукати інформацію в інтернеті. Однак найбільший шок на неї чекав після того, як вона подивилася, хто дружина цього чоловіка.

"Виявляється, мама цього хлопчика – відома канадсько-аргентинська акторка. І вона була головною героїнею молодіжного серіалу в 2000-х, який я обожнювала дивитися, як і всі дівчата мого віку в ті часи", – розповіла українка.

Українка розповіла про те, я... Джерело: скриншот Розгорнути

Українка розповіла про те, я... Джерело: скриншот Розгорнути

Що відомо про Луїсану Лопілато

Луїсана Лопілато – аргентинська акторка, співачка та модель, яка здобула популярність ще в дитинстві. Вона почала зніматися в телевізійних проєктах у юному віці, а справжній прорив у її кар'єрі стався у 2002 році, коли вона отримала роль Мії Колуччі в серіалі "Буремний шлях" (Rebelde Way).

Саме Мія стала одним із найвідоміших образів Лопілато. Її героїня – багата, популярна та яскрава учениця елітної школи, навколо якої розгортається значна частина сюжету. Разом із персонажами Маріцци, Пабло та Мануеля вона входить до головної четвірки серіалу.

Мія стала одним із найвідомі... Розгорнути

"Буремний шлях" створила аргентинська продюсерка Кріс Морена. Перша серія вийшов у 2002 році, а серіал транслювали в багатьох країнах світу. В Україні він став особливо популярним серед підлітків та молоді на початку 2000-х.

Після завершення "Буремного шляху" Лопілато продовжила акторську кар'єру. Вона знімалася в аргентинських серіалах і фільмах, а згодом почала працювати і в міжнародних проєктах.

У 2011 році акторка вийшла заміж за канадського співака Майкла Бубле. Після переїзду до Канади вона продовжила працювати в кіно й на телебаченні. Подружжя виховує чотирьох дітей.

У 2011 році акторка вийшла з... Розгорнути

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