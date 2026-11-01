"Можна померти просто зараз": актор Володимир Гладкий пригадав першу реакцію на невиліковний діагноз, про який не здогадувався 10 років

Український актор Володимир Гладкий уже близько 10 років живе з хворобою Бехтерєва – невиліковним аутоімунним захворюванням, яке вражає хребет і суглоби. Довгий час артист не здогадувався про справжню причину болю в спині та періодичних защемлень сідничного нерва, а коли нарешті почув діагноз, неабияк злякався можливих наслідків.

Про це Гладкий розповів в інтерв'ю Wave. Актор зізнався, що перші симптоми з'явилися ще приблизно десять років тому, однак тоді він не пов'язував їх із серйозним захворюванням.

У 2015 році його стан погіршився настільки, що він не міг самостійно підвестися з ліжка. Тоді проблему вдалося тимчасово подолати, тож артист не підозрював, що це були перші прояви хвороби.

"Я просто зрозумів, що для мене, коли я довідався про цю хворобу, це був удар. Ти ще начитаєшся в Google, що там пишуть, і такий: "О Боже, та це ж можна померти вже прямо зараз". Але я розповів про це, бо хвороба насправді дуже розповсюджена. І багато хто з людей думає, що це просто спина болить чи ще щось", – поділився актор.

Найбільше загострення сталося після завершення роботи над другим сезоном проєкту "АТП Перевізники". За словами Гладкого, біль став настільки сильним, що він ледве пересувався, а щоб підвестися з ліжка, йому доводилося робити це в чотири етапи. Згодом до проблем зі спиною додалися набряки гомілковостопного суглоба та коліна. Спочатку актор припускав, що міг травмувати ногу, однак рентген не виявив перелому.

Найбільше загострення сталос... Джерело: facebook.com/vo.gl.98 Розгорнути

Зрештою після додаткових обстежень і аналізів лікарі встановили причину погіршення самопочуття. Хвороба Бехтерєва, або анкілозивний спондиліт, є хронічним запальним захворюванням, за якого імунна система помилково атакує власні тканини. Зокрема, запалення уражає суглоби хребта, а без належного лікування може призвести до їхнього зрощення та значного обмеження рухливості.

Наразі Гладкий постійно приймає медикаменти та займається спортом, щоб контролювати перебіг захворювання. Також у його лікуванні є дорогі ін'єкції, які потрібно робити двічі на місяць. Повністю вилікувати хворобу неможливо, однак за допомогою терапії можна досягти ремісії та продовжувати жити активним життям.

"Я так само займаюся спортом. Просто тепер на постійній основі приймаю таблетки і уколи. Але вони досить дорогі і ти можеш їх колоти два рази на місяць, і в принципі живеш своїм життям. Хвороба невиліковна, але можна її ввести в ремісію. Тобто в якийсь момент вона зупинилася, і ти просто займаєшся спортом весь час", – пояснив артист.

Наразі Гладкий постійно прий... Джерело: facebook.com/vo.gl.98 Розгорнути

Водночас актор зізнався, що деякі звичні заняття йому довелося обмежити. Зокрема, він більше не може грати у футбол, який раніше дуже любив. Також після тривалого сидіння чи багатогодинних поїздок у нього посилюється дискомфорт у спині, а вранці тіло часто відчувається скутим, наче після інтенсивного тренування.

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